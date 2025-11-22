Habib Sissoko : Un grand patriote aux services du sport malien ! - abamako.com

Habib Sissoko : Un grand patriote aux services du sport malien ! Publié le samedi 22 novembre 2025 | Aujourd`hui

Nous ne cesserons jamais de magnifier cet homme qui a consacré toute sa vie aux services du sport malien.





Certains ne savent même pas qu'il est douanier de profession. Et qu'il a aussi tout donné pour cette profession. Grand athlète, il fut champion du Mali de judo et a valablement représenté notre pays sur le continent et au-delà. Président de la Fédération malienne de judo, il a tout donné à cette discipline. C'est lui qui a valorisé cette discipline en donnant un autre élan à la Fédération malienne de judo en République du Mali. Il créa avec ses amis, le Club des amis du judo pour booster la discipline. Ce fut une très belle expérience.





Après des succès à la tête de la Fédération malienne de judo, il fut porté à la tête du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) par ses pairs. Le champion de judo entame alors des réformes à la tête d'un Mouvement olympique et sportif en quête d'identité. L'ambition du nouveau locataire du Cnosm est de donner une autre dimension au sport malien, un nouveau souffle.



Première, mission, doter le Cnosm d'un local digne de ce nom pour le respect même du Comité national olympique. Il a réussi à convaincre les plus hautes autorités du pays avec sa feuille de route. Un local décent fut acquis pour le bonheur des sportifs maliens. Le prochain combat du nouveau patron du Cnosm, Habib Sissoko, le respect des mandats. "J'ai horreur quand les mandats sont écourtés". Quand on sait que le sponsoring est la difficulté des différentes fédérations, Habib Sissoko se bat afin que les petites fédérations puissent avoir de quoi financer leurs activités.



Il prend alors son bâton de pèlerin pour démarcher Sotelma/Malitel. Ce qui fut un succès et un ouf de soulagement pour ces différentes fédérations. Il s'affiche également comme stabilisateur du sport malien, l'incontournable.



Chaque fois qu'il y'a problème au niveau d'une fédération, et souvent dans la douleur, Habib Sissoko brave tous obstacles et met en branle ses bons offices pour éteindre l'incendie. Partisan de la non-violence, il s'est toujours battu pour mettre fin aux crises avec ses bons offices.





Homme humble, courtois et disponible, le peuple du sport malien vous dit merci pour votre dévouement et votre engagement. Longue vie Champion !



Bakara Diallo



