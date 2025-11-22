Amélioration de la desserte globale en eau potable dans les zones déficitaires : Le ministre Diané salue la Somagep-SA pour les efforts consentis - abamako.com

Amélioration de la desserte globale en eau potable dans les zones déficitaires : Le ministre Diané salue la Somagep-SA pour les efforts consentis Publié le samedi 22 novembre 2025 | Aujourd`hui

Dans l'atteinte de l'objectif de la Lettre de cadrage en matière d'amélioration de la desserte globale en eau potable, à savoir une production journalière additionnelle d'au moins 33 000 m3, un plan d'actions prioritaires a été mis en place pour renforcer et sécuriser la desserte en eau sur le périmètre de la Somagep-SA.



Le ministre de l'Energie et de l'Eau, Boubacar Diané, et son équipe ont effectué une visite de terrain sur les sites de forages de la Somagep-SA le mardi 4 novembre 2025. Il était accompagné par la directrice de la Somagep-SA, Mme Bocoum Fatoumata Siragata Traoré, et du président conseil d'administration de la Somapep-SA, El hadj Aboubacar Diané.





La visite a débuté par la station de Djicoroni-Para, la délégation s'est par la suite rendue à Hamdallaye et à Lafiabougou-Lassa. Dans ses explications Ibrahima Guindo, directeur de la distribution de la Somagep-SA, a indiqué que le renforcement de l'exhaure par l'installation d'une nouvelle pompe d'eau brute va permettre d'obtenir un volume additionnel de 4000 m3 par jour, à partir de la station compacte de potabilisation, soit environ 40 000 habitants impactés positivement). En effet, l'optimisation du processus de traitement avec l'utilisation du coagulant polymérisé a permis un gain additionnel d'environ 20 000 m3 par jour, soit environ 200 000 habitants atteints). La directrice de la Somagep-SA, Mme Bocoum Fatoumata Siragata Traoré, a donné l'assurance que son entreprise reste mobilisée en ces temps difficiles pour maintenir le service public de l'eau potable et pour garantir la desserte auprès des populations. Afin de maintenir ce cap, beaucoup d'actions et des mesures fortes ont été envisagées pour améliorer les capacités de production de certaines stations.



"Les travaux de forage, c'est pour prendre en charge la desserte difficile dans certaines zones qui sont vraiment identifiées très déficitaires", a-t-elle soutenu, ajoutant que la Somagep-SA prend en charge aujourd'hui sa mission principale qui est vraiment d'assurer le service public de l'eau potable. "Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte d'approvisionnement difficile en carburant. Vous savez également que produire de l'eau c'est avec de l'alimentation électrique. Donc, il faut comprendre naturellement que certaines zones peuvent être déficitaires du fait que par moments il y a des coupures ou des interruption au niveau de la production", a-t-elle expliqué.





A l'en croire, le personnel est resté mobilisé pour maintenir ces productions. Toutes ces actions cumulées aujourd'hui, mentionnera-t-elle, ont permis non seulement de maintenir le niveau de production mais aussi d'augmenter la capacité de production avec des procédés innovants comme l'optimisation des produits de traitements qui leur ont permis d'avoir des gains de productivité au niveau de la station de Djicoroni-Para. "Toutes ces actions cumulées nous ont permis d'obtenir pratiquement 25 000 m3 de production de volume additionnel d'eau par jour sur un volume attendu d'environ 45 000 m3 lorsque tous les travaux seront effectifs", s'est-elle réjoui. La directrice de souligner qu'ils sont dans l'anticipation aussi de la période de pointe qui s'approche, c'est-à-dire février et mars, qui sont des périodes de fortes consommation.



Lauriers tressés à la DG et à son équipe



"Réduire le stress hydrique que nous avons identifié dans certaines zones. Nous sommes aujourd'hui satisfaits de ce qu'on a vu sur le terrain. Nous sommes là pour le bien-être de la population", a clamé M. Bocoum. Elle a annoncé le démarrage des travaux de foration d'au moins une quinzaine de forages dans les zones identifiés déficitaires, notamment Koulouba, Sogonafing, Banconi, Hippodrome, Lassa, Kati, Sabalibougou-courani, Magnambougou, Yirimadio, Niamana, Kalabancoura Zone haute, Kalabancoro Zone haute, Sénou, etc.



Ces travaux de foration permettront de mobiliser un volume additionnel d'au moins 3000 m3 par jour, soit environ 30 000 habitants supplémentaires atteints positivement par lesdits forages.





Le ministre de l'Energie et de l'Eau, Boubacar Diané, a précisé que la visite s'inscrit dans le cadre du suivi, du contrôle pour voir comment la Somagep-SA s'y prend avec cette situation difficile d'approvisionnement. "Nous voulons constater de visu comment la production est faite et comment la desserte est faite. Nous avons commencé par la station compacte de Djicoroni-Para, nous avons visité la station de comptabilisation", ajoutera-t-il. Et de saluer les mesures initiées par la direction qui ont considérablement amélioré la production. Il a été heureux de constater qu'aujourd'hui plus de 25 000 m3 sont disponibles grâce à l'utilisation de nouvelles méthodes avec de nouveaux produits fabriqués localement. En effet, c'est une société nationale qui fournit le coagulant qui a considérablement amélioré la production. A Hamdallaye, le ministre a constaté de visu que les travaux de pose des tuyaux avancent à hauteur de souhait, espérant que les habitants vont bientôt avoir de l'eau à profusion. Il a félicité la direction pour les efforts qu'elle est en train d'abattre. "Je m'exprime au nom des plus hautes autorités pour encourager la direction, l'équipe pour les efforts consentis. En ces temps difficiles, l'approvisionnement n'est pas facile, malgré tout, la Somagep-SA maintient la production optimale et améliore la desserte. On devait vraiment venir encourager l'équipe de la direction. On remercie beaucoup la population pour sa résilience en ces périodes difficiles. L'eau est vital, l'eau c'est la vie", a laissé entendre le ministre.



Aoua Traoré



