Pour ses efforts constants pour l’amélioration de l’organisation du pèlerinage : Dr Abdoul Fatah Cissé primé par la représentation de EgyptAir au Mali

Pour ses efforts constant pour l’amélioration de l’organisation du pèlerinage, le Directeur de la Maison du Hadj Dr Abdoul Fatah Cissé a été distingué le samedi dernier par le représentant de la compagnie aréienne EgyptAir au Mali Mahamadou Sow. Il a reçu en guise de récompense deux attestations de reconnaissance.



Cette cérémonie de distinction de Dr Abdoul Fatah Cissé s’est déroulée dans la salle Union africaine de l’hôtel Laïco l’Amitié devant un parterre d’invités composés des représentants d’agences de voyage, des agents de la Maison du hadj pour ne citer que ceux-ci. EgyptAir, selon Mahamadou Sow est la compagnie nationale de la République Arabe d’Egypte et la toute première compagnie aérienne créée en Afrique en 1930. Sa collaboration avec notre pays remonte à 2015. «Depuis pratiquement 10 ans nous avons mené beaucoup d’activité ici au Mali surtout pour l’acheminement des pèlerins. Avec l’actuel directeur de la Maison du hadj 2015, Dr Abdoul Fatah Cissé, nous avons collaboré en 2023, 2024 et 2025 pour le voyage des candidats maliens aux Lieux saints de l’islam et cette collaboration a été couronnée de succès. C’était donc l’occasion pour nous de le remercier et de l’encourager pour tout ce qu’il est entrain de faire dans le secteur du pèlerinage au Mali » a précisé Mahamadou Sow qui est aussi le premier responsable de Egypte services, une agence de voyage. Selon lui, Docteur Abdel Fatah Cissé est parmi ceux qui ont rehaussé l'image du pèlerinage dans notre pays. « Il a initié beaucoup de reformes pour l'amélioration, l’élaboration des textes pour assainir le secteur. Des améliorations majeures ont été faites pour les conditions de séjour des pèlerins dans divers domaines comme la restauration, l’hébergement, les toilettes... Par le passé, le séjour à Mina et Arafat était des calvaires. Des accords ont été signés avec des partenaires saoudiens pour remédier à ces difficultés. Il est parvenu même à organiser les agences de voyage qui interviennent dans ce domaine, car plusieurs agences avaient leur bureau dans leur sac, il a mis fin à tout cela. C’est pour toutes ces raisons que nous lui avons décerné cette distinction » a expliqué Mahamadou Sow. Avant de prier pour la paix, la stabilité au Mali, gage de tout développement.





Dr Abdoul Fatah Cissé a remercié la représentation d’EgyptAir pour cette attention porté à l’endroit de sa modeste personne. C’est avec une grande humilité et reconnaissance qu’il a reçu ces attestations avant de rendre un hommage au ministre des Affaires religieuses, du Culte et des coutumes Mahamadou Koné pour toutes les facilités et les conseils qu’il ne cesse de lui accorder dans l’exercice de sa mission. Il a saisi aussi cette occasion pour remercier toute l’équipe de la Maison du Hadj, qui œuvre selon lui sans relâche pour le bien-être des pèlerins maliens.



« Ces distinctions traduisent la qualité du partenariat que nous avons su construire avec EgyptAir, dans un esprit de confiance et de service mutuel. Je remercie cette compagnie pour sa fidélité et son professionnalisme pour sa collaboration et son engagement à nos côtés. Cette reconnaissance nous encourage à redoubler d’efforts pour mieux servir nos pèlerins et renforcer la coopération entre nos institutions. Qu’Allah bénisse cette belle collaboration et nous accorde la force de continuer à servir avec sincérité et dévouement » a soutenu le Directeur de la Maison du Hadj.



Le porte parole de la commission des agences de voyage Boubacar Tangara n’a pas aussi caché sa joie pour cette distinction.



« La religion musulmane nous recommande toujours de reconnaître le travail bien fait. La commission des agences de voyage est chargée d'assainir le secteur de l'organisation du hadj pour que le' pèlerinages se déroule bien. Dr Cissé a mis un cadre de concertation entre nous. Je peux témoigner que notre structure est concertée et consultée dans toutes les décisions majeures concernant l'organisation du hadj. Et au nom de la commission nous nous réjouissons de de sa distinction qu'il mérite amplement et nous prions pour lui afin qu'il continue de relever les défis à la tête de la Maison du hadj » a souhaité Boubacar Tangara.









Bien avant cette distinction Dr Abdoul Fatah Cissé a été primé par plusieurs organisations maliennes et des autorités saoudiennes pour son dévouement dans l’exercice de sa mission.







K.Thera



