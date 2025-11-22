Le chargé d’affaire de l’ambassade du Qatar, Hamad Mouazi Al Chamari, lors de la signature du protocole d’accord entre Qatar Charity et le HCR - abamako.com

Le chargé d'affaire de l'ambassade du Qatar, Hamad Mouazi Al Chamari, lors de la signature du protocole d'accord entre Qatar Charity et le HCR Publié le samedi 22 novembre 2025 | Aujourd`hui

Selon le chargé d'affaires de l'ambassade du Qatar au Mali, Hamad Mouazi Al Chamari, le partenariat entre Qatar Charity et le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) s'inscrit parfaitement dans la vision humanitaire et de développement de l'Etat du Qatar, fondée sur le principe de la solidarité internationale et du partage des responsabilités. Et à travers cet accord, les deux organisations unissent leurs efforts pour renforcer les actions de réponse aux besoins des personnes déplacées de force. "Avec ce partenariat, le HCR et Qatar Charity réaffirment leur engagement commun à soutenir les efforts du gouvernement du Mali pour protéger, assister et autonomiser les réfugiés, les déplacés internes et les communautés hôtes", dira le diplomate qatari lors de la signature du protocole d'accord entre Qatar Charity et le HCR, le 27 octobre dernier. La cérémonie s'est déroulée en présence du représentant du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés au Mali, du directeur de Qatar Charity au Mali ainsi que plusieurs invités de marque. Voici le discours intégral du chargé d'affaires de l'ambassade de l'Etat du Qatar.





C'est pour moi un honneur et un réel plaisir de prendre la parole à l'occasion de la signature du Protocole d'accord entre Qatar Charity et le HCR, un événement qui illustre de manière exemplaire la convergence des valeurs humanitaires qui unissent l'Etat du Qatar, les Nations unies et la République du Mali.



Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma profonde gratitude au Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés, dont l'action constante et déterminée en faveur des personnes contraintes à fuir demeure une source d'inspiration pour la communauté internationale. A travers ce partenariat, le HCR et Qatar Charity réaffirment leur engagement commun à soutenir les efforts du gouvernement du Mali pour protéger, assister et autonomiser les réfugiés, les déplacés internes et les communautés hôtes.



La signature de ce Protocole d'accord représente bien plus qu'un acte administratif : elle constitue une alliance de conviction et de responsabilité partagée. Elle traduit la volonté de nos deux institutions de travailler main dans la main pour répondre aux besoins humanitaires urgents, tout en favorisant le développement durable et la cohésion sociale dans les zones d'accueil. Le Qatar, fidèle à ses principes de solidarité, de justice et d'assistance humanitaire, considère que le soutien aux populations vulnérables n'est pas seulement un devoir moral, mais un impératif de paix et de stabilité. C'est dans cet esprit que le gouvernement de l'Etat du Qatar encourage et soutient l'action de Qatar Charity, organisation pionnière qui, depuis plus de trente ans, œuvre sans relâche pour soulager la souffrance humaine, restaurer la dignité et créer des opportunités pour les plus démunis à travers le monde.





Au Mali, Qatar Charity s'est engagée depuis 2008 aux côtés des autorités nationales et des partenaires internationaux pour répondre aux besoins essentiels des populations : l'accès à l'eau potable, à l'éducation, à la santé, aux moyens de subsistance et à la protection. Ce parcours, riche en réalisations et en enseignements, a démontré que la coopération multilatérale et la complémentarité des expertises sont les clés d'une action humanitaire efficace et durable.



Mesdames et Messieurs,



Le partenariat entre Qatar Charity et le HCR s'inscrit parfaitement dans la vision humanitaire et de développement de l'Etat du Qatar, fondée sur le principe de la solidarité internationale et du partage des responsabilités. Il s'aligne également sur les objectifs du Pacte mondial sur les réfugiés, qui appelle à un engagement collectif et équitable pour alléger la pression sur les pays d'accueil et renforcer la résilience des réfugiés et des communautés hôtes.



A travers ce cadre de coopération, Qatar Charity et le HCR œuvreront ensemble dans des domaines aussi essentiels que la protection, l'éducation, l'accès à l'eau et à l'assainissement, la promotion des moyens d'existence, la construction d'abris, et la prévention des violences basées sur le genre. Ce partenariat illustre une approche intégrée qui relie aide humanitaire et développement, en accord avec la vision du Qatar d'un monde où la solidarité transcende les frontières et les différences.



Je voudrais également saluer le rôle du gouvernement du Mali, dont la coopération et le sens de l'hospitalité ont permis d'accueillir et de protéger des dizaines de milliers de réfugiés au fil des années. Le Qatar, par l'intermédiaire de Qatar Charity et en collaboration avec le HCR, continuera d'appuyer ces efforts dans un esprit de partenariat respectueux, transparent et durable.





Permettez-moi, à ce stade, de féliciter les équipes techniques du HCR et de Qatar Charity pour le travail remarquable qu'elles ont accompli dans l'élaboration de ce Protocole d'accord. Leur professionnalisme, leur sens du dialogue et leur engagement au service de l'humanité sont à saluer.



Face aux défis humanitaires croissants que connaît notre monde, nous avons plus que jamais besoin de coopération, de solidarité et de vision partagée. Le partenariat que nous célébrons aujourd'hui témoigne de cette volonté d'unir nos forces pour bâtir un avenir où chaque être humain, quelles que soient ses origines ou sa condition, puisse vivre dans la dignité, la sécurité et l'espoir. Au nom de l'Etat du Qatar, je réaffirme notre engagement indéfectible à soutenir les efforts internationaux en faveur des réfugiés et des personnes déplacées, et à contribuer activement à la construction d'un monde plus juste et plus solidaire. Je forme le vœu que cette coopération entre le HCR et Qatar Charity serve de modèle et d'inspiration à d'autres initiatives au Mali, dans la région et au-delà. Ensemble, unissons nos efforts pour que la compassion et la fraternité demeurent le langage universel de l'humanité"



