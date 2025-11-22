Viande sacrificielle du hadj 2025 : Des cartons de carcasses de mouton offerts en vue de soulager les personnes nécessiteuses - abamako.com

Viande sacrificielle du hadj 2025 : Des cartons de carcasses de mouton offerts en vue de soulager les personnes nécessiteuses Publié le samedi 22 novembre 2025 | Aujourd`hui

Trois conteneurs remplis des carcasses de mouton soit au total 1710 cartons ! C'est la quantité du don de la viande sacrificielle du Hadj offerte par le Royaume d'Arabie saoudite au gouvernement du Mali dont la réception a eu lieu, le samedi 25 octobre 2025.



Cette donation qui coïncide avec les activités du Mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion contribuera à soulager les personnes nécessiteuses notamment au niveau des hôpitaux, des orphelinats ainsi que des associations religieuses. Un geste fortement apprécié par les bénéficiaires qui s'inscrit en droite ligne dans le cadre des liens de coopération entre le Mali et l'Arabie Saoudite.





e Royaume d'Arabie saoudite vient de respecter la tradition avec le don de la viande sacrificielle du pèlerinage à La Mecque 2025. Il s'agit de 1710 cartons de carcasses de mouton dont la cérémonie de réception officielle s'est déroulée, le samedi 25 octobre 2025 dans la cour de Bolloré à Sotuba par le conseiller technique du ministère de la Santé et du Développement social, Sayon Doumbia, et du directeur national adjoint du développement social, Kassim Kéita, ainsi que des représentants des structures bénéficiaires.



L'ambassade du Royaume d'Arabie saoudite au Mali était représentée par le chargé d'affaires, Fahad Alotaibi, accompagné Zuhair Alghamdi, représentant de la Royal Commission for Makkah City and Holy Sites. Comme à l'accoutumée, les trois conteneurs contenant près de 47 tonnes de viande ont été ouverts devant les représentants saoudiens. Avec ce don, le Royaume d'Arabie saoudite sous le leadership du Serviteur des Deux mosquées, le Roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud et du Prince héritier, Mohammed Ben Salman, respecte une tradition instaurée depuis plusieurs années. Il s'agit de venir en aide aux couches défavorisées. Et cette viande contribuera à soulager de nombreuses familles nécessiteuses.





Et pour le partage, une commission a été mise en place afin de prendre en compte chaque couche et structure dans le besoin. Et cela, dans la plus grande transparence totale. Ainsi, plusieurs structures de santé, des associations religieuses, des mosquées, des orphelinats ont eu leurs parts.





"Je peux vous assurer que toutes les dispositions sont prises pour que ces dons arrivent aux bénéficiaires. Cela conformément à la liste établie par la commission de distribution. Au nom des plus hautes autorités du Mali, j'exprime ma profonde gratitude au Roi Salman et au Prince Héritier Mohammed bin Salman pour ce geste constant de solidarité humanitaire en faveur des populations vulnérables. C'est le lieu aussi pour moi de saluer l'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite, Abdullah Saleh Saber pour son engagement dans la mise en œuvre efficace de cette opération de distribution de viande". Parole du représentant du ministre de la Santé et du Développement social, Sayon Doumbia.



"Vraiment, c'est la grande joie pour nous. Grâce à ce don, de nombreuses familles vont dignement manger la viande en ce Mois de la solidarité. Ce don du Royaume d'Arabie saoudite au Mali n'est surprenant pour nous puisque ce sont deux pays frères et amis. Et l'Arabie saoudite a toujours respecté cette tradition. Nous profitons de l'occasion pour saluer et remercier le Serviteur des Deux Mosquées Saintes, le Roi Salman et le Prince Héritier Mohammed bin Salman pour ce geste humanitaire à l'endroit du peuple malien", nous a confié un bénéficiaire.



"Nous sommes là aujourd'hui pour la distribution du don offert par nos amis et frères saoudiens. Ce don de carcasses de mouton du Royaume d'Arabie saoudite à l'Etat du Mali s'inscrit dans le cadre des traditions, depuis plusieurs années. L'Arabie saoudite fait ce don au Mali après le Hadj qui l'a précédé. Ce geste va permettre à plus de 100 enfants orphelins de manger cette viande", a précisé Mme Boundy Aminata Sacko, porte-parole des bénéficiaires et directrice du Centre Nelson Mandela dédié aux enfants orphelins et aux enfants dont les mères sont en détention.





Notons que les relations existantes entre le Mali et l'Arabie saoudite sont cordiales, dans le cadre d'une religion musulmane du juste milieu, d'amour, de fraternité, de justice, de paix et de cohabitation avec les autres.



Les deux pays sont liés par des liens historiques qui remontent au 13e siècle. Ils se sont cristallisés avec l'indépendance du Mali, le 22 septembre 1960, puisque le Royaume d'Arabie saoudite a été l'un des premiers pays à reconnaitre cette souveraineté et à établir des relations diplomatiques le 29 octobre, soit seulement, un mois après la proclamation de l'indépendance du Mali. Une preuve de l'excellence de ces relations à tous les niveaux.







El Hadj A.B.HAIDARA

