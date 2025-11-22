Promotion du livre et de la lecture au Mali : L’ancien ministre, Diadié Y. Dagnoko sollicite la validation de la PNLL - abamako.com



Dans le cadre des activités de l'Année de la culture, l'ancien ministre de la Culture, Diadié Yacouba Dagnoko, a animé le jeudi 23 octobre dernier, à la Bibliothèque nationale, une conférence sur le thème : "2025, Année de la culture : Tremplin pour une promotion véritable du livre et de la lecture au Mali ?".



Au cours de la conférence, l'ancien ministre a sollicité la validation de la PNLL (politique nationale du livre et de la lecture). Étagères





La conférence du parrain du mois d'octobre s'inscrit dans le cadre de l'Année de la culture 2025, décrétée par le président de la Transition, le général d'armée Assimi Goïta. Dans son intervention, Diadié Yacouba Dagnoko, a exprimé son émotion d'avoir été désigné parrain du mois d'octobre par le département de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Achetez des best-sellers



"Le chantier de la promotion du livre et de la lecture au Mali est une longue marche que nous devons tous engager pour le bien de notre éducation. Le livre est tellement important dans l'éveil de conscience d'une personne ou d'une communauté que l'ancien président sud-africain, Nelson Mandela a dit qu''une nation qui lit est une nation qui gagne. Si nous voulons gagner ce pari, il est important de chercher surtout à garantir l'impact et la continuité des programmes culturels au-delà de cette année de la culture", a-t-il expliqué. Il a invité les autorités à la validation de la Politique nationale du livre et de la lecture (PNLL). "Si nous voulons promouvoir le livre et la lecture au Mali, il est important de mettre en place une véritable politique. Je sais que des travaux ont été faits dans ce sens, mais il faut la validation de cette politique nationale du livre et de la lecture. La vision de cette politique est de faire du livre un outil de développement scientifique, économique, social et culturel du pays", a-t-il précisé.



Des attestations pour les familles donatrices de livres à la Bibliothèque nationale



Au cours de cette conférence du parrain du mois d'octobre de l'Année de la culture, le directeur de la Bibliothèque nationale, Amadou Békaye Sidibé, a procédé à la remise des attestations de reconnaissance et des cadeaux à des familles donatrices de livres à l'institution. Ces familles ont offert à la Bibliothèque nationale un don cumulé de 4 441 livres. Après la remise, le directeur de la Bibliothèque nationale a souligné l'importance de cette donation dans le partage et la conservation du savoir. Mahamadou Traoré



