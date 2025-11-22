CAN 2025 : Être “12ᵉ homme” derrière les Aigles - abamako.com

CAN 2025 : Être "12ᵉ homme" derrière les Aigles Publié le samedi 22 novembre 2025 | Mali Tribune

La Commission nationale d’organisation et de mobilisation pour la Coupe d’Afrique des Nations (Can) 2025 au Maroc a tenu, le jeudi 13 novembre 2025, une conférence de presse marquant le lancement des activités de mobilisation pour la participation des Maliens à la Can.



L’objectif est de constituer un véritable “12ᵉ homme” derrière les Aigles





Placée sous la supervision du ministre en charge des Sports, Abdoul Kassim Fomba, la rencontre a été présidée par Moussa Bamara, chef de cabinet et président de la commission de mobilisation, représentant le ministre. À travers cette conférence, la Commission a souhaité informer l’ensemble du peuple malien, aussi bien les résidents que la diaspora, des actions prévues pour faciliter le déplacement au Maroc des amoureux du ballon rond.



Le président de la Commission était assisté, pour l’occasion, de son 1er vice-président, représentant la Femafoot, et de son 4e vice-président, représentant la Primature. Dans son intervention, Moussa Bamara a d’abord salué chaleureusement les représentants des médias présents, rappelant le rôle essentiel qu’ils jouent dans la réussite de cette mobilisation nationale. Il a ensuite présenté les principales actions déjà engagées ainsi que les missions en cours, portant notamment sur : l’organisation logistique du soutien populaire, l’organisation d’un téléthon, prévu le 22 novembre, visant à mobiliser 200 000 000 F CFA, la sensibilisation et la mobilisation des Maliens de la diaspora, la facilitation de l’accès aux informations utiles et aux démarches administratives, la mise en place de plateformes d’information et d’interaction avec le public.



L’objectif affiché de cette mobilisation générale est de créer un véritable “12ᵉ homme” derrière les Aigles et de faire de la Can 2025 une fête nationale, à la fois sportive et citoyenne. La conférence de presse s’est clôturée par un échange avec les journalistes, au cours duquel la Commission a réaffirmé sa détermination à œuvrer pour la victoire du Mali.





« Chato », marraine



Par ailleurs, la Commission nationale de mobilisation pour la Can 2025 a désigné sa marraine. Il s’agit de Madame Haïdara Aïchata Allassane Cissé, dite Chato. « Figure féminine emblématique et inspirante du Mali, elle a marqué de son empreinte l’histoire politique nationale. Élue députée de Bourem (Gao) et membre du CNT, elle est également la première femme à avoir dirigé un groupe parlementaire rassemblant en son sein sept partis politiques. Elle a pleinement adhéré à la philosophie de la Commission d’organisation et s’emploiera à assurer une mobilisation exemplaire en vue de la Can 2025. »



Son slogan, partagé par l’ensemble de la Commission est le suivant : «Nous allons ramener la coupe d’Afrique Maroc 2025, ou nous allons ramener la coupe Maroc 2025. » En outre, le ministre de la Jeunesse et des Sports a exprimé sa profonde reconnaissance à l’honorable Chato, qui a bien voulu se joindre à la Commission. Il réitère, par ailleurs, l’engagement de son département à faire de cette Can une expérience mémorable et sans précédent pour tous les maliens.







