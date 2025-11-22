Commune Rurale de Pelengana : La mise en œuvre des recommandations de gestion satisfaisante - abamako.com

La Commune rurale de Pélengana a fait l’objet d’une mission de suivi des recommandations de la vérification financière effectuée en 2021.



Elle avait pour objectif de s’assurer que les recommandations formulées par la vérification financière initiale ont été mises en œuvre et que les faiblesses relevées ont été corrigées. La vérification de suivi de mise en œuvre des recommandations couvre les exercices 2023, 2024 et 2025 (31 juillet).





Cette vérification a abouti à des conclusions qui révèlent qu’au regard du taux de mise en œuvre des recommandations, qui est de 100 %, le niveau de mise en œuvre est très satisfaisant. Sur six recommandations formulées par la mission initiale, une est non applicable. Les cinq recommandations applicables sont entièrement mises en œuvre.



Il ressort de la vérification que le représentant de l’Etat dans le cercle de Ségou adresse la lettre de cadrage à la Commune rurale de Pélengana en prélude à l’élaboration du budget communal. Le maire de la Commune rurale de Pélengana a sollicité, des autorités compétentes, la nomination du comptable-matières conformément aux textes en vigueur. Il veille également à la tenue de l’ensemble des documents de la comptabilité-matières conformément aux textes en vigueur. Le Comptable-matières de la Commune rurale de Pélengana tient l’ensemble des documents de la comptabilité-matières conformément aux textes en vigueur. Les Régisseurs de recettes et d’avances de la Commune rurale de Pélengana ont constitué leur cautionnement.



Le maire de la Commune rurale de Pélengana n’a ni initié d’opération de lotissement et ni attribué de parcelles de terrain à usage d’habitation.



Source : Cecom BVG



Commune Rurale de Guegneka : Les recommandations de gestion du BVG mises en œuvre

Les faiblesses constatées par le BVG dans la gestion financière communale ont été corrigées et les recommandations mises en œuvre.





La Commune rurale de Guegneka a fait l’objet d’une mission de suivi des recommandations de la vérification intégrée (performance et financière) effectuée en 2020. Elle avait pour objectif de s’assurer que les recommandations formulées par la vérification initiale ont été mises en œuvre et que les faiblesses relevées ont été corrigées. La présente vérification de suivi de mise en œuvre des recommandations couvre les exercices 2023, 2024 et 2025 (31 juillet).





Cette vérification a abouti à des conclusions qui révèlent qu’au regard du taux de mise en œuvre des recommandations, qui est de 40 %, le niveau de mise en œuvre n’est pas satisfaisant. Sur 15 recommandations formulées par la mission initiale, cinq ont été classées non applicables. Sur les dix recommandations applicables, quatre sont entièrement mises en œuvre, deux sont partiellement mises en œuvre et quatre ne sont pas mises en œuvre.



Il ressort de la vérification que le maire de la Commune rurale de Guégnéka veille à l’enregistrement systématique des délibérations du Conseil Communal dans le registre côté et paraphé par le représentant de l’Etat dans le Cercle. Il veille à la convocation des Conseillers Communaux conformément à la réglementation, à la restitution de l’état d’exécution du Plan de Développement Économique, Social et Culturel et à l’établissement des rôles d’impôts forfaitaires conformément à la réglementation.



Le maire de la Commune rurale de Guégnéka n’a pas procédé au suivi régulier du recouvrement de toutes les recettes. Le Percepteur de Fana a mis en œuvre certaines diligences pour le recouvrement des recettes.



Le maire de la Commune rurale de Guégnéka ne veille pas à la tenue des débats publics réglementaires. Il ne veille pas à la tenue des documents de la comptabilité-matières. Il n’a pas sollicité la nomination d’un Comptable-matières. Il n’évalue pas non plus les recettes et les dépenses prévisionnelles sur la base d’informations sincères.





Le maire de la Commune rurale de Guégnéka n’a pas eu l’occasion de requérir la délibération du Conseil communal pour toute opération de lotissement. Il n’a pas eu l’opportunité de régulariser les lotissements irréguliers. Le chef du service des Domaines et le chef du service de l’Urbanisme de Fana n’ont pas eu l’occasion d’émettre un avis technique sur les opérations de lotissement. Le percepteur et le chef du Centre des impôts de Fana n’avaient pas reçu de rôles rendus exécutoires. La Commune rurale de Guégnéka ne relève plus du Représentant de l’Etat dans le Cercle de Dioila.



Source : Cecom BVG







