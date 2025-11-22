Commune VI du district de Bamako : 67 % des recommandations du Végal mises en œuvre - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Commune VI du district de Bamako : 67 % des recommandations du Végal mises en œuvre Publié le samedi 22 novembre 2025 | Mali Tribune

Tweet



Le Bureau du Vérificateur général estime satisfaisante la mise en œuvre de ses vérifications financières de gestion en Commune VI du district.



La vérification financière de la gestion de la Commune VI du District de Bamako, effectuée en 2023, a fait l’objet d’une mission de suivi des recommandations ayant pour objectif de s’assurer que les recommandations formulées par la vérification financière initiale ont été mises en œuvre et que les faiblesses relevées ont été corrigées. La vérification de suivi de mise en œuvre des recommandations couvre les exercices 2024 et 2025 (31 juillet).





Elle a abouti à des conclusions qui révèlent qu’au regard du taux de mise en œuvre des recommandations, qui est de 67 %, le niveau de mise en œuvre est satisfaisant. Sur 13 recommandations formulées par la mission initiale, quatre sont non applicables. Sur les neuf recommandations applicables, six sont entièrement mises en œuvre et trois ne sont pas mises en œuvre.



Il ressort de la mission de suivi de mise en œuvre des recommandations que le maire de la Commune VI du District de Bamako a veillé à la prestation de serment des régisseurs de recettes et d’avances. Il s’assure de la liquidation et de la certification des factures avant tout paiement. Le receveur-percepteur respecte la règle du report des soldes de clôture à l’ouverture de l’exercice suivant. Le maire de la Commune VI du District de Bamako respecte le délai de convocation des membres du Conseil Communal aux sessions.



La mairie de la Commune VI du District de Bamako n’a pas procédé à l’actualisation du Programme de développement économique, social et culturel de la Commune. Le maire de la Commune VI du District de Bamako ne veille pas à la tenue des documents de la comptabilité-matières. Le Receveur-Percepteur ne produit pas les états financiers de la Commune VI du District de Bamako.



La Secrétaire générale de la mairie de la Commune VI du District de Bamako, expédiant les affaires courantes, ne peut pas mettre en place un Bureau d’accueil, d’information et d’orientation des usagers. La mairie de la Commune VI du District de Bamako n’a pas effectué d’acquisitions. Elle n’a pas effectué d’acquisition en dessous des seuils. Les présidents des Comités de gestion scolaire n’ont pas reçu de fonds des cantines scolaires et des fonds d’appui direct à l’amélioration des rendements scolaires.





Source : Cecom BVG







