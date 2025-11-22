Coupe du monde U17, QATAR 2025 : Fin de course pour les Aiglonnets - abamako.com

Coupe du monde U17, QATAR 2025 : Fin de course pour les Aiglonnets Publié le samedi 22 novembre 2025 | Mali Tribune

Médaillés de bronze de la précédente édition de la compétition, la Coupe du monde des moins de 17 ans est terminée pour les Aiglonnets du Mali en début de semaine.



A l’étape des 8es de finale, la sélection nationale malienne a été éliminée par celle du Maroc (3-2) et elle manquera les quarts de finale qui se disputent ce vendredi.





Fin de course pour le Mali ! Le Maroc en quarts de finale ! un parcours miraculeux pour les jeunes Marocains dans cette compétition. Au bord de l’élimination après ses deux défaites initiales (2-0 face au Japon, 6-0 contre le Portugal), il avait enchaîné des succès sur la Nouvelle-Calédonie (16-0 ) et les États-Unis aux tirs au but (1-1, 4 tab à 3) pour arracher un huitième de finale contre le Mali, tombeur de la Zambie 3-1 au tour précédent.



Dans son compte-rendu du match, la Fifa a indiqué que lors de l’opposition, les Lionceaux de l’Atlas ont démontré bien plus d’envie et de maîtrise, imprimant une domination concrétisée par deux buts quasiment identiques en première période : deux coups francs de Moncef Zekri près du poteau de corner, pour deux têtes maghrébines, signées Ziyad Baha (29') et Ismail El Aoud (45'+11).



Entre-temps, les Maliens avaient fait parler leur puissance et égalisé sur penalty par Raymond Bomba. Poussés par un public nombreux, comme depuis le début du tournoi, les Marocains ont fait le break à l’heure de jeu, grâce à El Aoud, auteur de son deuxième doublé du tournoi (après celui contre les Petits Cagous), d’une frappe limpide de l’entrée de la surface. Si les Aiglons ont poussé et réduit l’écart par Tiémoko Berthe dans le temps additionnel, les garçons de Nabil Naha ont su conserver leur avance jusqu’au bout, et s’offrent ainsi une affiche contre le Brésil en quarts.



A l’issue de la rencontre, le sélectionneur des Aiglonnets du Mali a déclaré que : « Il a manqué un tout petit quelque chose, mais franchement on n'a pas de regrets. On a le sentiment d'avoir tout donné. Tout ce qu'on pouvait, on l'a fait. Après, ça n’a pas marché, on n'a pas gagné, c'est le foot. Il fallait un gagnant et aujourd'hui, c'est le Maroc, je les félicite. Nos joueurs sont jeunes, ils ont l'avenir devant eux, moi pareil. On va continuer à bosser et revenir plus fort Inch’Allah."





Moussa Bangaly







Les affiches des quarts



Vendredi 21 novembre



Autriche - Japon 15h30 (terrain 3)



Italie - Burkina Faso 16h30 (terrain 5)



Portugal - Suisse 17h45 (terrain 2)



Maroc - Brésil 18h45 (terrain 7)



