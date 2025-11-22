Marché de l’UMOA : Le Mali lève 26,58 milliards F CFA - abamako.com

Marché de l'UMOA : Le Mali lève 26,58 milliards F CFA
Publié le samedi 22 novembre 2025 | Mali Tribune

Le 12 novembre 2025, le Mali a réalisé une levée de fonds de 26,58 milliards F CFA sur le marché financier de l’Union monétaire Ouest-Africaine (Umoa), dépassant largement ses prévisions initiales



Cette performance illustre la confiance renouvelée des investisseurs dans la signature souveraine malienne, malgré un environnement régional marqué par des incertitudes économiques et sécuritaires.





La forte souscription aux bons et obligations du Trésor malien confirme l’intérêt croissant des acteurs financiers pour les instruments de dette publique du pays. Ce succès traduit la crédibilité budgétaire du Mali et sa capacité à mobiliser des ressources internes pour soutenir ses priorités économiques et sociales.



Cette opération intervient une semaine seulement après celle du Burkina Faso pays membre de l’AES, qui avait également sollicité le marché régional. Elle s’inscrit dans une tendance plus large au sein de l’Uémoa, où les États cherchent à diversifier leurs sources de financement tout en consolidant leur souveraineté économique.



Au-delà des chiffres, cette levée de fonds envoie un message clair : le Mali démontre sa capacité à honorer ses engagements financiers et à maintenir la confiance de ses partenaires. Elle pourrait ouvrir la voie à de nouvelles émissions dans les mois à venir, dans un cadre de gestion rigoureuse et transparente des finances publiques.



Ousmane Mahamane



