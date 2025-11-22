Kidal: Des frappes de l’armée détruisent des objectifs terroristes - abamako.com

Politique
Kidal: Des frappes de l'armée détruisent des objectifs terroristes
Publié le samedi 22 novembre 2025 | aBamako.com

© aBamako.com par A S

Libération de la ville de Gao.

L'État-Major Général des Armées informe l'opinion nationale que le 21 novembre 2025, les FAMa ont ciblé et détruit des objectifs terroristes longuement observés dans la région de Kidal comme suit :

- Un véhicule logistique camouflé sous une bâche à 5 Km au Sud d'Abeibara a été traité avec succès dans une grande explosion.



- Et des terroristes regroupés ont été neutralisés par une frappe sur un second objectif.

L'État-Major Général des Armées rassure que la recherche des refuges terroristes continue.