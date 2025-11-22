Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Annonces    Femmes    Nécrologie    Publicité
NEWS
Comment

Accueil
News
Politique
Article
Politique

Kidal: Des frappes de l’armée détruisent des objectifs terroristes
Publié le samedi 22 novembre 2025  |  aBamako.com
Libération
© aBamako.com par A S
Libération de la ville de Gao.
Comment



L'État-Major Général des Armées informe l'opinion nationale que le 21 novembre 2025, les FAMa ont ciblé et détruit des objectifs terroristes longuement observés dans la région de Kidal comme suit :
- Un véhicule logistique camouflé sous une bâche à 5 Km au Sud d'Abeibara a été traité avec succès dans une grande explosion.

- Et des terroristes regroupés ont été neutralisés par une frappe sur un second objectif.
L'État-Major Général des Armées rassure que la recherche des refuges terroristes continue.
Chaîne WhatsApp d'aBamako.com
Abonnez-vous vite pour ne plus rien rater de l'actualité !
Commentaires

Sondage
Nous suivre
Nos réseaux sociaux

Comment