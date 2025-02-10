Mali : Les médias occidentaux se discréditent - abamako.com

Mali : Les médias occidentaux se discréditent Publié le samedi 22 novembre 2025 | Le Pouce

A quelques jours de la tenue de BAMEX 25 à Bamako, une vague de fausses informations s'est abattue sur le Mali faisant croire que les groupes terroristes étaient sur le point de s'emparer de Bamako, la capitale malienne.



Tous les scénarios, imaginaires les uns que les autres, sont développés par ces médias dits professionnels. La coïncidence avec la tenue du BAMEX 25, n'est certes pas anodine.





Vous ne vous trompez pas. Ce ne sont pas les médias africains qui sont pointés du doigt pour leur "manque de professionnalisme criard " mais bien des médias occidentaux notamment français pourtant présentés comme les meilleurs parmi les meilleurs. Est-il possible qu'un média puisse mettre de côté ses valeurs d'éthique et de déontologie pour servir des intérêts qui ne sont pas ceux qu'il est appelé à défendre ?



Beaucoup de fois, on reproche, parfois à tort, aux médias africains de ne pas respecter ces valeurs du métier. Qu'en est-il maintenant de ces médias européens qui, en une semaine ( pour ce qui est de ce cas spécifique) ont fait la honte de la profession en diffusant de fausses informations sur le Mali rien que pour servir le politique ! Méritent -ils encore d"être qualifiés de "journalistes professionnels"? Peuvent-ils, encore, donner une leçon d'éthique et de déontologie du métier de journaliste aux autres ?



En une semaine, certains médias français se sont ridiculisés aux yeux du Monde. Ces médias ont diffusé des contre-vérités, rien à voir avec la réalité du terrain. Ce n'est pas une erreur. Ils l'ont délibérément fait pour une cause. Ces médias, qualifiés de propagandistes lorsqu'il s'agit de servir la politique politicienne française, ne se cachent plus dans leur sale besogne. Ils le font à visage découvert espérant convaincre les personnes qui n'ont ni le temps ni les moyens de vérifier.



Non, Bamako n'est pas encerclée par les groupes terroristes. L'insécurité existe comme partout dans chaque pays du Monde. L'armée malienne fait beaucoup d'exploits dans la lutte contre le terrorisme imposé par des puissances étrangères comme arme de déstabilisation de certaines nations souveraines moins puissantes.





Ces exploits ne font pas l'objet de traitement dans ces médias européens qui se discréditent. Par contre, chaque attaque des groupes terroristes, est largement commentée par ces journalistes propagandistes. Le Mali ne leur demande pas de traitement de faveur dans leurs organes de médias. Mais qu'ils décrivent la réalité, rien de plus.



Tièmoko Traoré



