Edito : La montée de l’extrémisme religieux, menace la paix et la cohésion sociale

Publié le samedi 22 novembre 2025 | Le Pouce

Au Mali, la montée de l'extrémisme religieux qui se manifeste à travers les discours, constitue une vraie menace pour le vivre ensemble.



Jamais notre pays n'a été sur une pente aussi raide qui l'expose à tout danger. Oui, le grand Maliba, vieille civilisation, multiculturelle, multilingue et multiethnique vacille dangereusement à cause de la pratique religieuse. Cette montée de l'extrémisme religieux marquée par des attaques terroristes, inquiète profondément toutes les communautés du Mali. Ces communautés qui ont longtemps vécu ensemble, dans une parfaite symbiose et en harmonie parfaite, se voient imposer une idéologie loin de celle qu'elles ont héritée et reçue comme enseignement. Les germes de la division sont plantés par quelques individus soutenus par des puissances étrangères qui ont des intérêts à défendre et qui n'ont rien à voir avec le chemin de Dieu. Faut-il vraiment créer la désolation dans son propre pays pour satisfaire les intérêts de ces pays étrangers ? Aussi, n'est-il pas temps de prendre le taureau par les cornes et combattre cette forme d'extrémisme religieux qui menace la paix et la cohésion sociale ? Si le terrorisme est l'une des manifestations de cet extrémisme il y a lieu de se pencher aussi sur les échanges violents qui se déroulent sur les réseaux sociaux entre les différents courants religieux. Cela traduit un glissement dangereux qui pourrait être très préjudiciable à la cohabitation pacifique qui existe depuis longtemps entre les différentes religions au Mali. Ne pas réagir à temps, c'est laisser le mal se développer pour devenir un vrai problème dont la gestion sera encore plus compliquée. La laïcité ne veut pas dire que l'Etat ne peut pas intervenir pour remettre de l'ordre dans le domaine religieux. Un ministère est même dédié aux affaires religieuses, il revient à ce département d'assumer pleinement ses responsabilités et de ne pas se présenter en simple spectateur d'une situation qui pourrait tout bouleverser au Mali.





El hadj Tièmoko Traoré



