Deux semaines de suspension des cours : Une décision qui ne rassure pas ! Publié le samedi 22 novembre 2025 | Le Pelican

Depuis le 27 octobre 2025, les cours sont désormais suspendues dans tous les ordres d’enseignement du Mali.



L’annonce a été faite à la télé nationale, ce dimanche 26 octobre par le ministre de l’Education nationale. Cette suspension des cours doit prendre fin en principe le dimanche 09 novembre inclus. Les maliens apprécient différemment la mesure. Quand les uns l’estiment raisonnable, car permettant que les acteurs de l’éducation n’évoluent pas de façon anarchique. D’autres considèrent que la suspension des cours est une décision de facilité. Que c’est certainement une façon pour le Gouvernement de faire comprendre aux maliens que la fin de la pénurie de carburant est loin d’être proche.





Toutefois, le communiqué conjoint des ministères de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique expliquent que cette décision de suspension intervient à la suite de perturbations dans l’approvisionnement en carburant. Des perturbations qui affectent les déplacements des enseignants, des élèves et de l’ensemble des acteurs du système éducatif. Les autorités précisent que les cours reprendront normalement le lundi 10 novembre 2025. De même que le ministre de l’Education nationale assure que des dispositions sont déjà prises pour réaménager les calendriers scolaire et universitaire afin d’éviter tout impact durable sur l’année académique. Mais si par malheur la pénurie s’amplifiait (nous prions Allah que cela n’arrive pas), les portes des établissements scolaires et universitaires vont-elles rouvrir à la date indiquée ?





Boubacar Bani Traoré (Stagiaire)



