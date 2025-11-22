Crise de carburant : Un embargo imposé par des criminels sans foi ni loi - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Crise de carburant : Un embargo imposé par des criminels sans foi ni loi Publié le samedi 22 novembre 2025 | Le Pelican

Tweet



Actuellement, la crise de carburant est en train d’étrangler les populations de Bamako. Elle est sur le point d’entraîner la paralysie des activités.



La capitale malienne qui était régulièrement en mouvement, présente des rues quasi-désertes. Rares sont les voitures et les engins à deux roues qui y circulent. La population a désormais pris d'assaut les stations-services en espérant y trouver quelques gouttes du carburant. De longues files de véhicules sont constituées autour des stations d’essence sur des centaines de mètres. Des jours et de nuits durant, les engins y sont stationnés. Mais hélas ! Le carburant, ce précieux produit est introuvable, nulle part dans les pompes.



Entre temps, les rumeurs de l'arrivée des citernes, contenant du carburant, ne cessent de circuler. Spontanément des chercheurs d’ « or noir » reviennent dans les stations pour y passer à nouveau des nuits blanches dans l'attente d’être servis. Débout ainsi sous le soleil impitoyable, certains ne trouvent plus l'idée d'aller manger de peur de reprendre le rang à zéro. Curieusement, cette douloureuse situation, sert d'occasion d'affaires pour certains individus vereux. Qui revendent e litre du carburant autour de 2500 francs CFA à Bamako. C'est une triste réalité que personne ne peut nier.



Comme on le voit, ces terroristes, ces criminels sans foi ni loi, sont en train de causer un sérieux tort à la population de Bamako. Qui l'aurait cru ! Mais c’est vrai les usagers de la route et les populations de Bamako manquent de carburant et cela fait au moins deux semaines. Toutes les activités sont quasiment bloquées. Les populations souffrent très sérieusement. Mais, le caractère résilient du peuple fait que tout le monde se calme et supporte. Mais pour combien de temps va durer cette résilience?



Nulle ne le sait ! Mais on espère que les plus Hautes Autorités vont rapidement trouver des solutions à la crise. Mais entre-temps, la lutte contre les terroristes se multiplie. L'armée continue de faire tout son possible pour protéger le territoire national, les personnes et leurs biens. Au niveau politique, la question de comment sortir le Mali de cette situation prédomine : Que faire, face situation devenue chaotique ?





Ce qui résonne majoritairement dans les oreilles, c’est la nécessité de créer les conditions idoines pour que les maliens soient unis et faire efficacement face à leurs ennemis. Tous les fils de la nation doivent être unis. Autrement dit, associer toutes les forces vives du pays pour sauver la nation actuellement en péril. Il faut donc songer d’éviter le pire. Pour cela, les Autorités politiques maliennes doivent impérativement impliquer l’ensemble des maliens sans exclusive dans la gestion de cette crise qui affecte toutes les couches du Pays.



Monoko Toaly



