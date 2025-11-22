Cérémonie d’hommage à la mémoire de la Tiktokeuse assassinée : Mariam Cissé, l’héroïne qui restera désormais dans tous les esprits - abamako.com

Cérémonie d'hommage à la mémoire de la Tiktokeuse assassinée : Mariam Cissé, l'héroïne qui restera désormais dans tous les esprits Publié le samedi 22 novembre 2025 | le sursaut

Sous l’égide du Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, des Organisations de Femmes et de Jeunes ont organisé, le vendredi 14 novembre, une cérémonie pour rendre hommage à Mariam Cissé, la Tiktokeuse assassinée à Tonka (Tombouctou) le vendredi 7 novembre.



Ainsi, la Porte-parole des organisateurs, Zeïnab Evelyne Jacques dans son intervention a déclaré que la jeune femme n’est pas morte pour rien, parce qu’il y a des gens qui vont continuer à mener son combat.





Une semaine après son cruel assassinat, les Femmes et les Jeunes se sont réunis au Centre National de Documentation et d’Information sur la Femme et l’Enfant (CNDIFE) pour rendre un dernier hommage à Mariam Cissé, victime des balles des groupes armées terroristes à la Place Publique de Tonka en laissant derrière elle, un petit garçon.



Cette cérémonie d’hommage s’est tenue en présence entre autres, des Ministres de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Diarra Djénéba Sanogo et des Transports et des Infrastructures, Dembélé Madina Sissoko, de la Porte-parole des organisateurs, Zeïnab Evelyne Jacques. De même que des membres du CNT dont Maïga Sina Demba et Aïchata Cissé dite Chato, de la présidente de la CAFO, Goundo Sissoko, des représentants de la famille de Feue Mariam Cissé, Mamadou Doumbia et Fatouma Ali Adjawiakoye ainsi que des représentantes des confessions religieuses au Mali.



La foi inébranlable aux FAMa



Riche en émotions et en symbolique, ladite cérémonie a été marquée par une série de témoignages et d’interventions sur les actes ignobles commis depuis plusieurs années par les groupes armés terroristes jusqu’à ce meurtre de Mariam Cissé au Mali.



Au pupitre, Zeïnab Evelyne Jacques, Porte-parole des organisateurs a indiqué que la défunte, une tiktokeuse très bien suivie a été lâchement assassinée pour avoir montré son amour pour sa Patrie. « Nous condamnons cet assassinat avec la dernière rigueur. Nous avons tenu à faire passer un message à ces assassins, ces meurtriers terroristes. A savoir, que ce qu’ils font subir à la population malienne comme atrocité, ne nous ferons pas reculer. Ça nous donne encore de la force. Mariam n’est pas morte en vain, il y a des gens qui seront là et qui vont relayer son combat et nous allons toujours soutenir nos Forces armées de Défense et de sécurité et nos Autorités » a-t-elle souligné. Et de renchérir que les femmes et jeunes du Mali sont ‘’Mariam’’ parce qu’elle est morte pour une cause noble qu’est de mourir pour son pays.





Mariam, une martyre qui restera dans le cœur des Maliens



A Mme Haîdara Aïchata Cissé dite Chato, membre du CNT de présenter, au nom des femmes parlementaires, leurs condoléances à la famille de la défunte ainsi qu’à la Nation malienne. Que la disparition de Mariam ne doit faire peur à personne. « L’objectif, c’est de nous faire peur. On aime notre Patrie, on soutient nos Autorités, on va continuer à soutenir nos Autorités à travers les FAMa qui sont sur le terrain en tant que malienne et en tant qu’une personne ayant vécu cette crise à ses 1res heures dans ma chair au Nord du Mali » a-t-elle déclaré. Avant de profiter de la circonstance pour adresser un message aux femmes maliennes de rester solidaires. Puis, d’ajouter que la solidarité et l’engagement des femmes peut sauver la Patrie : « Soyons solidaires et donnons-nous la main ».



Fatouma Ali Adjawiakoye, une sœur et amie avec qui la défunte avait l’habitude de faire ses vidéos a appelé à rendre justice pour Mariam. Aussi, elle a sollicité les Autorités à penser à Tonka surtout sur le plan sécuritaire. « On n’a ni gendarme, ni militaire, ni policier qui nous protègent. On a besoin de protection. A part le Président de la jeunesse, on n’a personne. C’est lui qui est tout pour nous là-bas. Même après la commission de ce crime, c’est lui qui est en train de faire des enquêtes » a dénoncé Fatouma.



Selon la Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Diarra Djénéba Sanogo, la diffusion du communiqué de son département relatif à la condamnation vigoureuse de cet acte ignoble à savoir l’assassinat de Mariam, s’inscrit dans l’indignation collective du peuple malien tout entier. Qu’ils prennent l’engagement solennel de rester mobiliser pour poursuivre les idéaux de la regrettée Mariam. Qu’elle qualifie d’héroïne. « Maintenir le flambeau allumé et faire en sorte que sa voix continue de raisonner à travers nos actions. Et que son exemple nous guide vers un avenir où aucune femme, aucun défenseur de la justice ne soit plus jamais réduit au silence » a-t-elle plaidé.





A noter qu’à la fin de la cérémonie, une enveloppe symbolique a été remise à la famille de la regrettée par les Autorités et des personnes de bonne volonté dans le cadre d’un élan de solidarité et de compassion.



Par Mariam Sissoko








