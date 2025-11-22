Promotion et valorisation du ‘’Bamanakan’’ : Père Charles Bailleul, un grand artisan - abamako.com

Il a séjourné au Mali de 1965 à 2009 en tant que Prêtre. Ce qui lui a permis de servir dans plusieurs localités du pays, notamment dans la localité de Kolokani, en plein milieu Bambara, d’où il a été baptisé Baablen Kulubali.



Son amour pour le Mali s’est concrétisé par son apprentissage en écrit et oral du ‘’Bamanakan’’. D’ailleurs il est auteur de deux ouvrages célèbres ‘’Dictionnaire Bambara-Français’’ aux Editions Donnya en 1996 et 2006.





Au moment où les relations entre le Mali et la France sont à rude épreuve, il est bien de faire focus sur certains de ces coopérants français qui furent des grands artisans de la valorisation de la culture malienne et réciproquement. Au nombre desquels, on peut citer le Père Charles Bailleul. Né en 1927 à Lille, adopté dans une ambiance religieuse, Bailleul effectua ses études primaires à l’école «Saint Nicolas » avant d’embrasser à l’âge de 14 ans le chemin du Christ. Ce, en nourrissant le désir d’être prêtre. Un rêve qu’il arriva à concrétiser par des longues années d’étude. Ainsi Charles a été ordonné prêtre le 18 avril 1954. En parallèle, il effectua d’autres études universitaires sanctionnées par une licence ès-lettres classiques à Strasbourg en 1957. Après huit ans d’enseignement au petit séminaire de Bonnelles, il est nommé au Mali en 1965 au compte de la Société des Pères Missionnaires d'Afrique, où il résidera jusqu'en 2009.



Au Mali, ce Père blanc ne tardera pas à se faire affectionner par la population locale et les notabilités des localités servies. C’est pour cela que son intégration facile en milieu Bambara lui a valu un patronyme purement bambara : Baablen Kulubali,



Il fut directeur au Centre d’études de langue (CEL) de Falajè de 1970 à 1986, région de Kolokani. Cela, après seulement six mois de stage. Puis, il obtiendra un certificat de linguistique africaine à l’Université de Dakar. Durant ses fonctions dans la région de Kolokani, le Père Bailleul s’est attelé à apprendre la langue Bambara. En ville comme à son lieu de travail il ne communiquait plus que dans cette langue. Une langue qu’il réussira à promouvoir et à valoriser à travers de nombreux ouvrages. Au nombre de ces ouvrages on peut citer les deux éditions sur le Dictionnaire bambara-français, Bamako, Éditions Donniya, ( 1996 et 2006), un recueil de proverbes, des contes traditionnels illustrés, et un ouvrage sur les plantes médicinales de l'Afrique soudano-sahélienne. Par exemple, dans son livre « Sagesse Bambara » il a réussi d’élaborer un dictionnaire de 4350 proverbes bambara, avec traduction et explication.





Avant sa retraite et son départ du Mali en 2009, Charles Bailleul a été successivement vicaire à la paroisse de Kolokani (1986-1992) avant d’être détaché pour les travaux de langue (traductions liturgiques et bibliques, publications concernant la langue ou la culture bambara...).



A noter que sur proposition de l’ancien ministre de la Culture, Andogoly GUINDO, le Père Charles Bailleul a été classé parmi les récipiendaires de la médaille de Chevalier de l’Ordre National du Mali en 2019. Et c’est cette année seulement, soit 5ans après, que son décret a été signé et inséré au Journal Officiel par le Président de la transition, le Général d’Armée Assimi Goïta.



Dans sa retraite paisible en France avec 98 printemps vécus, il porte fièrement sa médaille d’un Mali reconnaissant. Longue vie à Bablen Kulubali.



Moustapha Diawara



