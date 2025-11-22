Incendie à la Direction Générale de Kafo Jiguinew : La fumée noire qui a assombri l’ACI 2000 - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Faits Divers Article Faits Divers Incendie à la Direction Générale de Kafo Jiguinew : La fumée noire qui a assombri l’ACI 2000 Publié le samedi 22 novembre 2025 | le sursaut

Tweet



Le lundi 10 novembre en début d’après-midi, le bâtiment de la Direction Générale de l’établissement financier ‘’Kafo Jiguinew’’ a été ravagé par un incendie faisant des dégâts matériels importants. Cependant, aucune perte en vie humaine n’est à déplorer.



C’est vers 14h40min que l’alerte du feu a été déclenchée sur le bâtiment de type R+3, abritant le siège de la société de microfinance ‘’Kafo Jiguinew’’ à Hamdallaye ACI 2000 le lundi 10 novembre.





Selon les premières informations données par la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC), l’incendie a débuté à partir de deux véhicules stationnés dans la cour avant de se propager à des barils d’essence entreposés à proximité, au groupe électrogène et au parking des motos. Et le bilan officiel fait état de 2 véhicules entièrement calcinés, 11 motos détruites par la flamme et dix barils d’essence consumés.



Aussi, toujours selon la DGPC, une partie du bâtiment, des documents importants, ainsi qu'une maison annexe contenant des chaises, des habits et d'autres documents ont été endommagés ou brûlés



Devant ce bilan maîtrisé il faut saluer la promptitude des soldats du feu, qui se sont transportés sur les lieux afin de circonscrire la propagation du feu avec professionnalisme. C’est le centre de secours d'ACI 2000 qui fut le premier sur les lieux et face à la dimension du brasier, des renforts ont été rapidement sollicités et fournis par les centres de Bacodjicoroni, de Dravela et des 1008 logements.



Au nom du Directeur Général de la Protection civile, le Colonel Adama D. Diarra, Directeur régional du District de Bamako de la Protection civile, a saisi l'occasion pour lancer un appel solennel à la population. A savoir de ne pas stocker de carburant (produits hydrocarbures) à la maison ou sur les lieux de travail, de faire appel aux services compétents et aux sapeurs-pompiers pour l'installation de piquets d'incendie et de respecter strictement les réglementations en vigueur concernant la conservation des produits inflammables. En vue de préserver les biens matériels et de sauver des vies.





Par Mariam Sissoko



