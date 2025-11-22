Placé sous mandat de dépôt devant le PNLC : L’ASSEP solidaire à Boubacar Traoré du journal ‘’L’Empire’’ - abamako.com

News Société Article Société Placé sous mandat de dépôt devant le PNLC : L’ASSEP solidaire à Boubacar Traoré du journal ‘’L’Empire’’ Publié le samedi 22 novembre 2025 | le sursaut

Dans un communiqué rendu public le vendredi 14 novembre, l’Association des Editeurs de Presse Privée (ASSEP) sa solidarité à Boubacar Traoré, directeur de publication du journal ‘’l’Empire’’, placé sous mandat de dépôt par le Pôle national de lutte contre la cybercriminalité dans une affaire l’opposant à la société ‘’Petro-Bama’’ suite à la publication d’un article citant ladite société.



Principale organisation professionnelle de la presse écrite privée du Mali, l’ASSEP s’est toujours donnée pour mission, la défense des intérêts de ses mandats, éditeurs et directeurs de publication. C’est dans cette optique qu’elle a assisté durant toute la journée du vendredi, par la présence de son Président, Boubacar Yalkouyé et certains membres de son bureau, le journaliste Boubacar Traoré, Directeur de publication du journal ‘’L’Empire’’ assigné devant le Pôle national de lutte contre la cybercriminalité sur plainte de la société ‘’Petro-Bama’’ au sujet d’un article sur un litige foncier. Lorsque l’intéressé a été placé sous mandat de dépôt avant son procès prévu pour début décembre, elle a publié un communiqué pour exprimer sa solidarité à son militant. Dans ce communiqué l’Association des Editeurs de Presse Privée (ASSEP) a affirmé suivre cette situation avec la plus grande attention. « Conformément à sa mission et à ses principes, l’Association réaffirme son engagement à défendre la liberté de la presse, la protection des journalistes et le respect de la procédure judiciaire dans toutes les circonstances » declare-t-elle avant d’inscrire ses actions dans cette affaire. en droite ligne de la cellule de crise mise en place depuis plusieurs années pour traiter ce type de situations.





« Toutefois, l’ASSEP regrette que cet incident malheureux survienne au moment où la Presse malienne, dans son ensemble, est mobilisée contre la cabale médiatique internationale à l’encontre du Mali » pouvait-on lire dans ledit communiqué. Et d’appeler ses mandants à rester mobilisés.



La Rédaction



