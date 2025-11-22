Règlement définitif des droits des Partants volontaires à la Retraite : Une victoire syndicale historique pour Yacouba Katilé ! - abamako.com

Règlement définitif des droits des Partants volontaires à la Retraite : Une victoire syndicale historique pour Yacouba Katilé ! Publié le samedi 22 novembre 2025 | le sursaut

Le mardi 4 novembre, le Gouvernement malien, l’Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) et la coordination des associations des partants volontaires, victimes du programme d’ajustement structurel, ont officialisé un protocole d’accord mettant fin à plus de trente (30) ans de galère des partants volontaires à la retraite



C’était dans la salle de conférence du Ministère du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social.





La cérémonie était présidée par le Ministre du Travail, de la Fonction Publique et du Dialogue Social, Dr Fassoum Coulibaly, en présence de son homologue de l’Économie et des Finances, M. Alousseni Sanou, du Secrétaire général de l’UNTM, M. Yacouba Katilé et des représentants de la Coordination des associations des partants volontaires.



Une injustice administrative et humaine de 30ans réparée



Dans son discours, le Secrétaire général de l’UNTM s’est dit très émotionné, doublé d’un réel sentiment du travail bien accompli qu’il prend la parole à cette occasion solennelle, marquant la conclusion d’un long processus de concertation et de dialogue social entre le Gouvernement et l’Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM).



Ensuite, M. Yacouba Katilé a mis l’accent sur les points majeurs des doléances syndicales parmi lesquelles figuraient depuis des décennies la question douloureuse du paiement des droits et avantages des Partants volontaires à la retraite.



Ces travailleurs, a-t-il dit, qui ont accepté de quitter volontairement la fonction publique dans un contexte économique difficile, portaient depuis plus de trente ans le poids d’une injustice administrative et humaine.



‘’Aujourd’hui, à travers la signature de ce protocole d’accord, nous posons un acte de réparation morale et sociale, un acte de justice à l’endroit de ces anciens travailleurs qui ont contribué, de leur sueur et de leur loyauté, à la construction du Mali’’, a déclaré le Secrétaire général de l’UNTM l’artisan principal de la lutte qui a abouti au règlement de ce dossier.





Il a salué aussi l’esprit d’ouverture, de responsabilité et de dialogue du Gouvernement du Mali, qui a compris la portée symbolique et humaine de cette démarche. ‘’Nos échanges, parfois longs et exigeants, ont été marqués par la recherche constante du consensus, dans le respect mutuel et la reconnaissance du rôle de chaque partie dans le développement national. À travers cette issue heureuse, l’UNTM réaffirme sa conviction profonde que le dialogue social sincère demeure la voie royale pour la stabilité, la paix sociale et la construction d’un Mali nouveau, fondé sur la justice et la reconnaissance du mérite de ses travailleurs’’, a-t-il précisé.



Avant de poursuivre : ‘’Cette victoire n’est pas seulement celle de l’UNTM. Elle est celle de la constance, de la solidarité et de la foi en la justice sociale. Elle est la preuve que, même après des décennies d’attente, la vérité et le droit peuvent triompher lorsque la volonté existe’’.



La mémoire des premiers illustres défenseurs de la cause saluée



Au nom du Bureau exécutif de l’UNTM, il a adressé une pensée émue à tous ceux qui ont porté ce combat depuis les premières heures et qui ne sont plus dans ce monde. Aujourd’hui, a déclaré M. Katilé, leur souvenir nous oblige et nous inspire à poursuivre avec détermination la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs maliens.



Avant de terminer, il a promis que l’UNTM restera attachée à un partenariat social constructif, où les engagements pris se traduisent en actes concrets, dans l’intérêt supérieur de la Nation et du monde du travail.





A travers la signature de ce protocole, c’est une page d’amertume qui vient de se fermer pour ouvrir une autre faite de reconnaissance, de respect et d’espoir.



Faut –il rappeler que ce dossier, qui remonte à plus de trois décennies, est le fruit du programme d’ajustement structurel mené au Mali entre 1987 et 1993. Dans une volonté d’améliorer le climat social, le gouvernement avait déjà collaboré avec l’UNTM et le Conseil National du Patronat du Mali (CNPM), qui a abouti à un Procès-Verbal de conciliation le 5 février 2021.



Une commission conjointe avait ensuite été mise en place pour étudier et traiter les revendications des partants volontaires. Ainsi prend fin une lutte acharnée et sans merci de l’UNTM pour les Partants volontaires à la retraite à travers la signature de ce protocole d’accord qui pèsera une enveloppe de 7Milliards à l’Etat.



Avec la signature de ce protocole d’accord, le Secrétaire général de l’UNTM, Yacouba Katilé vient de prendre date avec l’histoire de la lutte syndicale dans notre pays. Après 30 ans de lutte, les Partants volontaires et leurs ayants-droits avaient perdu tout espoir sur l’aboutissement de leur doléance avant leur rappel à Dieu, comme ce fut le cas pour nombreux de leurs camarades de lutte. Une victoire bien historique pour Katilé !



M. Diawara



