Nouveau bureau de l'ASSEP : Le Plan d'Actions Triennal passé au crible Publié le samedi 22 novembre 2025

Le Centre Diamcis de Banankoro a servi de cadre, le samedi 20 septembre 2025, à l’élaboration du Plan d’Actions Triennal de l’ASSEP (Association des Éditeurs de la Presse Privée).



Écrire une nouvelle page de l’histoire de la presse écrite malienne, telle est l’ambition portée par l’ASSEP à travers ce document stratégique, fruit d’une retraite de réflexion menée en présence de plusieurs figures majeures du secteur.





Les travaux se sont déroulés sous la présidence du Chef de Cabinet représentant le Ministre de la Communication, de l’Économie Numérique et de la Modernisation de l’Administration, en présence du Président de FONSOPRESS, du Président de la Maison de la Presse, ainsi que du représentant de la Haute Autorité de la Communication (HAC)



Le Plan d’Actions Triennal s’articule autour de cinq grands axes stratégiques, déclinés en 37 activités à mettre en œuvre au cours des trois prochaines années.



Selon le Président de l’ASSEP, M. Aboubacar Yalkoué, ce plan vise à relancer la presse écrite à l’ère du numérique, en misant sur l’innovation, le renforcement des capacités des acteurs du secteur, ainsi que l’amélioration de la qualité éditoriale des organes de presse.



Un Comité de Sages, composé des doyens Sadou Yattara, Belco Tamboura, Mamadou Dabo, Hamèye Cissé, Assane Koné et Séga Diabaté, a apporté son expertise et formulé des recommandations précieuses, saluées avec reconnaissance par les membres du Bureau.



Il est à présent impératif que ce Plan d’Actions soit validé dans les plus brefs délais lors d’une Assemblée Générale réunissant l’ensemble des mandants, afin d’assurer son appropriation collective et son opérationnalisation rapide.



Le Secrétariat à l'Information et à la Communication



