Forum Amrtp/Consommateurs : Pour une identification sécurisée et responsable des abonnés Publié le samedi 22 novembre 2025 | le sursaut

Le jeudi 25 septembre, l’Autorité malienne de régulation des télécommunications, des technologies de l’information et de la communication et des postes (AMRTP) a organisé à son siège un forum d’échanges avec les associations des consommateurs.



Cette rencontre s’inscrit en droit ligne de la traditionnelle concertation entre régulateur et usagers autour des enjeux des services numériques, de l’accès aux télécommunications et de la protection des droits des consommateurs. La Cérémonie d’ouverture a été présidée par la représentante du Ministère de la Communication et de l’Économie numérique, Zahra Walet Hamed Issa. Qui avait à ses côtés le Président de l’AMRTP, Saidou Pona Sankaré et Makan Fofana, représentant de l’ASCOMA





Depuis plusieurs années, l’AMRTP organise des forums ou conférences avec les associations des consommateurs pour recueillir leurs préoccupations et Co-construire des solutions dans le secteur des télécommunications/TIC. Cette année, le thème retenu portait sur l’« Identification des abonnés aux services des Télécommunications /TIC : enjeux de la protection des données à caractère personnel des citoyens » pour sensibiliser sur l’importance à garder les données des clients. Ce forum s’est déroulé dans un contexte de forte demande d’amélioration de la qualité des services, de réduction des coûts, de renforcement de la régulation face aux abus perçus par les usagers et surtout de la forte augmentation des nombres d’identifiés des abonnés aux services télécoms. Des abonnés dont la majorité se demande si leurs données personnelles sont bien protégées une fois identifiés.



L’AMRTP soucieuse d’assainir le secteur et d’apporter sérénité et sécurité



Dans son allocution, le Président de l’AMRTP, Saidou Pona Sankaré, a déclaré que cette rencontre témoigne de leur volonté collective d’assurer un équilibre certain dans leur secteur d’activités. Ce, afin de pouvoir apporter une exploitation de tout le potentiel existant autour du secteur télécommunications et du tic. Et de souligner l’engagement et le souci des plus hautes autorités d’intégrer les enjeux du secteur des télécommunications et des tics dans la stratégie globale du pays. Selon lui, le choix de ce thème cadre parfaitement avec cette volonté d’assainir les services du secteur et d’apporter sérénité et sécurité. Et de poursuivre en signifiant la volonté commune d’avancer main dans la main pour un lendemain meilleur ou l’innovation technologique ne sera pas un symbole de pouvoir, de richesse ou de privilège, mais un vecteur d’avancement, de progrès et de réussite accessible à tous.





Abordant le thème du forum, le Président de l’AMRTP a indiqué qu’en tant qu’autorité de régulation, il est de leur responsabilité de veiller à une application de la politique nationale définie par le Gouvernement pour une identification fiable des abonnés aux services des télécommunications et du tic. « Il s’impose à l’AMRTP d’assurer pour le processus de l’identification, la prise en compte de la sécurité publique, la protection des consommateurs contre les abus, et de garantir la stabilité du secteur des télécommunications et du tic conformément aux orientations du Gouvernement, a-t-il soutenu. Et d’insister sur la nécessité pour chaque opérateur de procéder à un enregistrement rigoureux de ses abonnés et de disposer des systèmes d’information fiables de collecte et de conservation de ses abonnés dans le respect strict des normes de protection des données à caractère personnel.



Une identification rigoureuse et sécurisée des abonnés



Quant à Makan Fofana, représentant de l’ASCOMA, il dira que l’identification constitue un impératif de sécurité et de régulation, mais qu’elle ne doit jamais compromettre le droit fondamental des citoyens à la vie privée et à la protection de leurs données. Et de formuler des recommandations notamment celle de renforcer la sécurité et la confidentialité des données collectées en imposant aux opérateurs des standards élevés de cyber sécurité et garantir la transparence et l’information des abonnés.



Pour sa part, la représentante du Ministère de la Communication et de l’Économie numérique, a salué les efforts de l’AMRTP et des différentes structures partenaires dans le processus d’identification des abonnés aux services des télécommunications et du tic au Mali. Et surtout de rappeler que cette démarche constitue la pierre angulaire d’un environnement fiable et sécurisé. « La souveraineté numérique est placée au cœur de la stratégie nationale de la modernisation de l’économie et de l’administration. Une identification rigoureuse et sécurisée des abonnés est essentielle pour lutter contre la criminalité, protéger les consommateurs, renforcer la confiance numérique et offrir aux décideurs des données fiables pour une régulation efficace », a-t-elle soutenu. Elle a exhorté l’ensemble des acteurs à œuvrer conjointement afin que l’identification soit un véritable instrument de protection et de développement, plutôt qu’un outil de répression.





Adama Tounkara



