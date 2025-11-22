Choguel est une Vision et une icône pourl’Afrique - abamako.com

© aBamako.com par DR

Séance de travail entre le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, et le Premier ministre Choguel Kokalla Maiga, au Palais de Koulouba

Bamako, le 28 septembre 2021. Le président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, a eu une séance de travail avec le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga de retour de l`Assemblée générale des Nations Unies, à New York. Tweet

Un aperçu du bilan de l’ancien premier ministre Choguel Kokalla Maiga en tant que Responsable !

1- Celui qui, voilà 20 ans, grâce à son talent de négociateur en chef dans les négociations de l’OMC (organisation mondiale du Commerce) sur les subventions du prix du coton, a fait bénéficier près de 250 milliards de francs CFA à son pays, dans le cadre du millenium challenge ;



2-Celui qui, suite à sa brillante performance aux négociations sur les subventions du prix du coton en 2006, a décliné par patriotisme, un poste prestigieux de conseiller du Président de la Banque mondiale,

Robert Bruce Zoellick en 2007



3- Celui qui a poliment refusé un poste d’expert chargé des négociations pour une grande entreprise aurifère d'Afrique du Sud, auprès des États, avec un salaire de plus de 10 millions de francs CFA/ mois et avec une résidence de haut standing à Bamako ;



4- Celui qui a transformé le CRT (Comité de régulations des télécommunications) en AMRTP (Autorité malienne de régulations des télécommunications et des Postes), en y mettant toutes les conditions

matérielles et financières pour les travailleurs ; qui a fait des investissements de 20 milliards de FCA et qui a laissé plus de 60 milliards dans les caisses ;



5- Celui qui est l’initiateur de la création en 2016 de l’AGEFAU (l’agence de gestion du fonds d’accès universel) dont l’objectif est de permettre aux populations de 3000 villages non couverts par les compagnies de téléphonie, d’avoir accès au téléphone et à l’Internet ;



6- Celui qui est l’initiateur de la création en 2015, de la SMTD (Société malienne de transmission et télédiffusion) pour une meilleure gestion des réseaux de diffusion (gestion de la fibre optique) ;

7- Celui qui a équipé l’ORTM et amélioré les conditions de travail des contractuels de l’ORTM et qui a fait acquérir une imprimerie d’une valeur de plus d’1 milliard de FCA pour l’AMAP ;



8- Celui qui a proposé en 2012-2013 aux Autorités de la Transition, l'utilisation d'une partie des fonds de l'AGEFAU pour habiller convenablement nos soldats, acheter des équipements et produits (non létal)

pour l'Arḿee malienne (véhicules, carburant, médicaments, etc.);



9- Celui qui a porté en 2015, le projet de création de la HAC (Haute autorité de la Communication) devant l’Assemblee nationale;



10- Celui qui, en tant que Premier ministre en 2021, a contribué à réduire le train de vie de l'État, en réalisant des économies sur le budget 2021 à hauteur de 100,999 milliards de FCFA. Des économies qui

ont permis d'affecter des ressources additionnelles aux secteurs stratégiques de la défense et des services sociaux de base ;



11- Celui, qui volontairement, s’est abstenu des privilèges du coffre-fort de la Primature, pendant tout le temps, qu’il était Premier ministre ;



12- Celui qui reversait son salaire de Directeur Général de l’AMRTP (un salaire dix fois élevé que son salaire de ministre), pendant qu’il était ministre, alors que d’autres ne s’en sont pas privés ;



13- Celui qui a réalisé, de 2021 à 2023, dans le cadre des œuvres sociales de la Primature, au profit des populations défavorisées : 146 adductions d’eau sommaire (différentes des forages), 290 tricycles, des ambulances et pinasses médicalisées, des équipements socio-sanitaires, entre autres ;

Équipe Comm /

PM Choguel