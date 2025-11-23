Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Annonces    Femmes    Nécrologie    Publicité
Situation au Mali / Moussa Ag Acharatoumane : "Aucune localité n’est contrôlée par les groupes terroristes"
Publié le dimanche 23 novembre 2025  |  aBamako.com
Moussa Ag Acharatoumane, membre du CNT, a dénoncé « une cabale médiatique contre notre pays », rappelant que le Mali traverse depuis plus de dix ans une crise sécuritaire en trois phases : le Nord, puis le Centre, et aujourd’hui le Sud.

Il souligne que depuis 2023, l’armée mène une offensive sur l’ensemble du territoire et qu’aucune localité n’est désormais contrôlée par les groupes terroristes. Sous la pression militaire, ces derniers se seraient « métastasés », incapables de garder les grandes emprises ou les villes. « Nous sommes en train de leur porter des coups », affirme-t-il.
Réagissant à l’attaque d’une citerne, il a condamné un acte lâche. « Attaquer une citerne, c’est comme s’en prendre à une femme enceinte. Il n’y a aucune bravoure là-dedans. »


Comment