News Politique Article Politique Crise malienne/ « L’ex-ambassadeur américain au Mali Terence P. McCulley révèle: “Nous savons qu’il y a du pétrole dans le Nord ,près de Tombouctou’” » Publié le dimanche 23 novembre 2025 | aBamako.com

L’ancien ambassadeur des États-Unis au Mali, Terence P. McCulley (2005-2007), a révélé à François-Xavier Freland, envoyé spécial de France 24 au Mali , que Washington était conscient du potentiel pétrolier du Nord du pays.



« Nous savons qu’il y a du pétrole dans le Nord, près de Tombouctou. Nous aimerions aider les Maliens à en profiter, eux aussi », a-t-il déclaré, lors d’un échange tenu après la construction de la nouvelle ambassade américaine dans le quartier ACI 2000 à Bamako selon le journaliste dans son livre ’’Mali Au-delà du jihad’’.



Selon McCulley, cet intérêt énergétique expliquerait également l’appui sécuritaire fourni à l’époque. « C’est pour ça qu’on les aide à sécuriser la région, avec l’opération Flintlock 2007 », a-t-il précisé.





