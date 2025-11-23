Politique Crise malienne/ « L’ex-ambassadeur américain au Mali Terence P. McCulley révèle: “Nous savons qu’il y a du pétrole dans le Nord ,près de Tombouctou’” »
Publié le dimanche 23 novembre 2025 | aBamako.com
|
© aBamako.com par mouhamar
Visite de la mission de l’Union Africaine pour le Mali et le Sahel (MISAHEL) à Kidal
Kidal, le 08 Août 2014. La délégation de la mission de l’Union Africaine pour le Mali et le Sahel (MISAHEL) conduite par son Excellence monsieur Pierre Buyoya, Haut Représentant de l`Union Africaine s`est rendue ce vendredi à Kidal, pour s`enquérir de conditions de vie des populations.