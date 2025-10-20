Primature : Le style Abdoulaye en sept piliers - abamako.com

Primature : Le style Abdoulaye en sept piliers Publié le lundi 24 novembre 2025

Le Premier ministre impose une méthode militaire de proximité dans sa gouvernance de rigueur, transformant la Primature en un poste de commandement de la souveraineté nationale.



Depuis sa nomination, Abdoulaye Maïga a laissé entrevoir un style qui rompt avec les pratiques passées et qui se décline en sept piliers fondamentaux.





Depuis son installation à la tête de l'exécutif, en novembre 2024, le chef du gouvernement le Général de Division Abdoulaye Maïga a imprimé à la marche de l'État une démarche rationnelle faite de consensus et d'approche de proximité. On a assisté, avec le PM Abdoulaye Maïga, à l'émergence d'un style de leadership à la tête de l'exécutif.



Le Général de Division Abdoulaye Maïga va au-delà des réformes et pose des actes concrets empreints d'humanisme. Sa méthode de gouvernance est un facteur clé de la cohésion et de l'efficacité de l'équipe gouvernementale sous cette Transition. C'est un style qui rompt avec les pratiques passées et se décline en sept piliers fondamentaux.



À commencer par son engagement sans faille et indiscutable. C'est ce qui lui a permis de boucler un cycle universitaire à Alger en étant au poste et en attendant la suite réservée. Par son engagement, le Premier ministre ne se contente pas de déléguer. Il s’implique personnellement et totalement dans les dossiers les plus sensibles, suit les chantiers de près et exige la discipline et la rigueur dans l'exécution des politiques publiques, héritage direct de sa formation militaire.



Mentionnons sa célérité à répondre avec un don de soi qui dépasse l'entendement du Malien ordinaire.



Le Général Maïga incarne la vertu avec un don de soi exceptionnel qui rythme son activité quotidienne au travail. Affable et constant en estime et créances publiques, il sait faire preuve de civilité dans les relations humaines, sociales comme professionnelles. Pour preuve, il préfère décharger de ses collaborateurs d'un volume de travail et travailler à leur place au-delà des horaires prescrits. Il a une âme-carapace qui lui permet d'assumer les crises et de se positionner de façon réfléchie pour apporter une réponse crédible. Ainsi, il se montre disponible sur tous les fronts, privilégiant l'efficacité des résultats à la mise en avant médiatique.





Son humilité légendaire est un autre atout qui lui confère un charisme qu'il ne recherche pas par ailleurs. Malgré son rang d'officier supérieur, le gradé n'abuse pas de l'autorité dans ses prises de décisions. Somme toute, comme l'ensemble des 5 généraux qui nous gouvernent.



En cela, il cultive plutôt une simplicité dans le ton amical, le sourire courtois et l’attitude ferme de responsable. Il sait consulter, valoriser les compétences de ses collaborateurs et surtout il agit dans la discrétion, et la tempérance sans jamais soulever un esclandre, renforçant ainsi sa légitimité à tous les postes qu'il aura eu à occuper et qui lui restent à occuper. Le Général Abdoulaye Maïga ne se soucie pas de la communication faite autour de lui car lui-même est un communiquant qui ne cherche pas à être tout le temps sous les feux des projecteurs ou qui se précipite sur les honneurs.



C'est ce que nous pouvons témoigner de meilleur à lui : son sens du dialogue. Chez le PM Maïga, la concertation est la pierre angulaire de sa praxis sociale. Il en a fait un outil stratégique pour rassembler et maintenir la cohésion sociale entre différentes parties aux intérêts mutuels ou convergents. C'est ainsi que le Premier ministre rencontre régulièrement les syndicats, les opérateurs économiques, les organisations de jeunes et les autorités traditionnelles. Car pour lui, la République c'est tout ça et avec tous ceux-ci. Le dialogue devient un instrument fondamental de favorabilité et de stabilité sociale dans la prévention et la gestion des tensions.



Autre qualité de l'homme, c'est qu'il est un excellent homme de terrain. Le Général Maïga refuse de gouverner uniquement depuis Bamako. Il a multiplié les visites en régions (Tombouctou, Koutiala, Ségou, etc.), inspectant les chantiers, évaluant les besoins et écoutant directement les doléances. Cette gouvernance de proximité renforce la confiance entre l’État et les citoyens.





S'il y a un défaut qui nous est commun, c'est le manque ou l'absence d'écoute. Ce n'est pas le cas chez Abdoulaye Maïga.



Dans un Mali en doute face à l'avenir immédiat et où les populations sont en quête de repères sûrs, Docteur Maïga adoube une approche qualitative qui sait tendre l'oreille pour offrir une écoute attentive soucieuse des souffrances et aspirations des masses maliennes.



On peut dire que son style repose sur une écoute active, respectueuse et orientée vers la solution concrète. Il sait que gouverner, c’est avant tout entendre et donner à l'autre l'opportunité d'avoir à dire, exprimer, se faire entendre. Une leçon de démocratie chaque jour que l'on fréquente le PM.



Enfin, la rigueur militaire qui lui sied comme des gants laisse entrevoir le soldat qu'il est. Mais le Général Maïga reste avant tout un fonctionnaire au service du peuple : de la République, de la Nation et de l’État. Donc un militaire complet. Son commandement est celui d'un homme d'ordre, de méthode et de vision, qui applique la même discipline apprise dans les rangs à la transformation politique et institutionnelle du Mali.



