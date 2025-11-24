Économie sahélienne : Bamako, épicentre de l’ambition régionale avec le Salon de l’AES - abamako.com

Économie sahélienne : Bamako, épicentre de l'ambition régionale avec le Salon de l'AES Publié le lundi 24 novembre 2025 | L'aube

Le premier Salon de l'Entrepreneuriat de l'Alliance des États du Sahel a vécu en refermant ses portes le week-end.

L'occasion a été bonne pour les autorités de magnifier le rôle de la jeunesse et de réaffirmer la souveraineté économique comme priorités absolues des trois pays : Mali, Niger, Burkina Faso.





La capitale malienne a vibré au rythme de l'innovation et de la coopération régionale du 18 au 21 novembre sur l'esplanade du stade du 26 mars. Ce premier Salon international de l'Entrepreneuriat de l'Alliance des États du Sahel (SIE-AES) avait ouvert officiellement ses portes le mardi 18 novembre. Quatre jours durant Bamako est devenu la plaque tournante des affaires et de l'intégration sahélienne. L'événement a été salué dès son inauguration par les plus hautes autorités de l'Alliance.



Le Ministre burkinabè de l'Emploi, M. Boubacar Sawadogo, a donné le ton en qualifiant le salon de «tremplin pour l'innovation et l'emploi des jeunes». Il a insisté sur la nécessité de miser sur cette jeunesse, qui représente la majorité de la population de l'AES. «Il est impératif de faire confiance à leur créativité et à leur énergie pour construire l'avenir de notre espace commun», a-t-il lancé à la jeunesse en l'invitant à créer une synergie au cœur de la vision polycentriste de la communauté AES.



En écho à cette ambition, la Ministre malienne, Oumou Sall Seck, a positionné le SIE-AES comme la traduction concrète de la vision des Chefs d'État. Elle a rappelé les immenses potentiels de la région, notamment dans les secteurs agro-pastoraux et miniers. Cependant, elle a appelé à une plus grande synergie entre les secteurs public et privé, soulignant l'urgence de surmonter les défis persistants, notamment l'accès difficile aux financements.



Priorité stratégique : réaffirmer la souveraineté économique





L'allocution de clôture du Premier ministre malien, le Général de Division Abdoulaye Maïga, a élevé l'événement au rang de priorité stratégique nationale et régionale.



Il a réaffirmé que l'entrepreneuriat est inscrit comme une «priorité absolue» dans le «Plan Mali Koura Tassira 2065». Pour le Chef du gouvernement, la variété des potentiels dans l'espace AES doit être appuyée et valorisée. «Ce salon dépasse la simple vitrine commerciale : il s'agit d'une initiative stratégique pour réaffirmer notre souveraineté économique», a martelé le Premier ministre.



L'objectif est double : promouvoir une économie locale et inclusive et créer des emplois massifs pour la jeunesse.



Au-delà de la promotion, le SIE-AES se fixe pour mission d'établir une perspective d'action commune et concrète pour les années à venir. Les retombées de cette grand-messe de l'entrepreneuriat sont attendues bien au-delà de ses quatre jours, comme le socle d'une intégration économique accélérée de l'Alliance.



M. SANOGO



