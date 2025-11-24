Le peuple malien face à la crise du carburant : Entre patriotisme et résilience - abamako.com

Le peuple malien face à la crise du carburant : Entre patriotisme et résilience
Publié le lundi 24 novembre 2025 | L'aube

Pénurie de carburant dans les stations-service

Le peuple malien s’est mobilisé face à la crise du carburant, affichant un front uni entre patriotisme, résilience et solidarité nationale pour résister à ce qui est largement perçu comme une guerre hybride visant à l’asphyxie de notre pays.



Si la «crise du carburant», ou la guerre logistique imposée au Mali, n'est pas totalement terminée, le pays a incontestablement franchi un cap décisif. La mobilisation nationale sans précédent a permis de déjouer un complot sophistiqué dont l’objectif était de paralyser le Mali par la destruction ciblée de ses convois d’hydrocarbures.





Selon plusieurs sources concordantes, ces attaques - menées contre des camions citernes, principalement dans le sud du pays - sont planifiées depuis l’étranger, précisément à Paris et Alger comme capitales d’orchestration, avec l’instrumentalisation de groupes terroristes opérant dans le Sahel. Le but de ce plan machiavélique était clair : provoquer une pénurie généralisée, engendrer le chaos social et économique, et par conséquent, affaiblir l’État malien. Cet objectif a cependant échoué, grâce à la détermination sans faille du peuple malien, soudé et mobilisé.



Un patriotisme en actes



L'échec de ce plan de déstabilisation repose sur l’action concertée et le patriotisme en actes de plusieurs acteurs. Les Forces Armées Maliennes (FAMa) ont joué un rôle central en lançant l'opération Fuga Kéné, assurant la sécurisation proactive des convois et multipliant les patrouilles sur tous les axes routiers stratégiques du pays, sous le Commandement du Général Famouké Camara. Les chauffeurs de camions citernes, qu'ils soient maliens ou étrangers, sont devenus les héros silencieux de cette guerre logistique en perdant des vies. Ils ont maintenu leurs missions vitales malgré les risques extrêmes qui pesaient sur leur sécurité. Le personnel de surface des stations-service, tout comme les apprentis chauffeurs des camionneurs, les convoyeurs et agents de sécurité ont continué d’assurer le service à la population dans des conditions souvent précaires, faisant preuve d'un dévouement admirable. Les opérateurs économiques, notamment les deux groupements de pétroliers, malgré les menaces évidentes, ont pris l’engagement ferme de maintenir l’approvisionnement du pays, faisant la preuve d’un sens aigu de la responsabilité nationale au-delà des considérations commerciales.





Une résilience populaire déterminante



La population malienne a rapidement pris conscience que cette crise excédait le simple cadre des difficultés économiques. Face à la pénurie orchestrée, elle a su s’adapter, rationner ses ressources, s’organiser localement, et, plus crucial encore, faire bloc autour des institutions de la République.



Cette résilience populaire exemplaire a été le facteur déterminant de l’échec du plan de déstabilisation externe. Malgré le silence ou l'indifférence de la communauté internationale, les Maliens ont tenu bon, démontrant une fois de plus leur maturité politique et leur attachement inébranlable à la souveraineté nationale et à la dignité du Mali. Leur capacité à faire face à cette adversité a validé la ligne politique des autorités de la Transition.







C. H. SYLLA



