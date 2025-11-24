L’assistance russe dans la crise du carburant : Le Corps africain de la Défense russe a été mobilisé à la demande des autorités maliennes pour sécuriser les convois d’hydrocarbures. - abamako.com

© Autre presse par DR

Selon Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères : «Des postes de contrôle ont été installés le long des itinéraires, des escortes terrestres et aériennes ont été organisées, et des opérations de recherche ont été menées pour sécuriser les approvisionnements».



Cette intervention fait suite aux attaques du groupe terroriste JNIM, affilié à Al-Qaïda, qui avait détruit plus de 100 citernes en deux semaines en septembre. Moscou a réaffirmé son engagement à soutenir le Mali dans sa quête d’un développement autonome et durable.





La crise du carburant au Mali a révélé bien plus qu’un problème logistique : elle a mis en lumière la capacité d’un peuple à faire face à l’adversité avec dignité, courage et unité. Grâce à la mobilisation nationale et au soutien de partenaires stratégiques comme la Russie, le Mali entrevoit désormais la sortie de crise. Mais la vigilance reste de mise, car les menaces, elles, n’ont pas disparu.



