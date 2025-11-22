MPOX : Un premier cas confirmé et mortel dans la région de Koulikoro

Le Vendredi 21 novembre 2025, les autorités sanitaires maliennes ont, dans une note, annoncé la détection d’un premier cas confirmé de Mpox dans la région de Koulikoro, plus précisément dans le district sanitaire de Kangaba, aire de santé de Kourémalé.
Selon la note signée par le Directeur Général de la Santé et de l’Hygiène Publique, ce cas a malheureusement été suivi du décès du patient au cours de la 47ᵉ semaine épidémiologique.
Le communiqué rappelle que la variole simienne, connue sous le nom de Mpox, est une maladie virale contagieuse qui se transmet par contact direct avec des gouttelettes respiratoires, des lésions cutanées ou des fluides biologiques provenant de personnes ou d’animaux infectés. Les agents de santé sont identifiés comme particulièrement exposés.
Face à cette nouvelle situation, le ministère de la Santé a ordonné un renforcement immédiat de la surveillance épidémiologique à tous les niveaux, y compris aux points d’entrée du territoire. Les autorités compétentes doivent être informées sans délai de tout nouveau cas suspect. Les structures sanitaires sont tenues d’appliquer rigoureusement les mesures d’isolement pour les cas présumés et confirmés.
Cette note insiste également sur la nécessité de sensibiliser la population aux signes cliniques de la maladie et aux modes de transmission. Tous les cas suspects doivent faire l’objet d’investigations et de prélèvements, notamment à partir des écouvillons des zones d’éruption, afin d’être transmis à l’Institut National de Santé Publique(INSP) pour confirmation. Le ministère encourage par ailleurs un renforcement de la collaboration intersectorielle dans le cadre de l’approche « Une Seule Santé » afin d’assurer une réponse coordonnée.
Cette instruction intervient dans un contexte où plusieurs pays africains signalent une résurgence du Mpox. Les autorités maliennes appellent à la vigilance et à la stricte application des directives techniques nationales relatives à la prévention et au contrôle de la maladie.
Voir plus
Paris sportifs PMU Mali
Séjours touristiques au Mali
Actualités régionales
Analyse politique
Actualités internationales
Sports au Mali
Programmes PMU
Nouvelles du Mali
Abonnements à des journaux maliens
Services de cybersécurité
Adama Tounkara