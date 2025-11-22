MPOX : Un premier cas confirmé et mortel dans la région de Koulikoro - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société MPOX : Un premier cas confirmé et mortel dans la région de Koulikoro Publié le lundi 24 novembre 2025 | le sursaut

Tweet



Le Vendredi 21 novembre 2025, les autorités sanitaires maliennes ont, dans une note, annoncé la détection d’un premier cas confirmé de Mpox dans la région de Koulikoro, plus précisément dans le district sanitaire de Kangaba, aire de santé de Kourémalé.



Selon la note signée par le Directeur Général de la Santé et de l’Hygiène Publique, ce cas a malheureusement été suivi du décès du patient au cours de la 47ᵉ semaine épidémiologique.





Le communiqué rappelle que la variole simienne, connue sous le nom de Mpox, est une maladie virale contagieuse qui se transmet par contact direct avec des gouttelettes respiratoires, des lésions cutanées ou des fluides biologiques provenant de personnes ou d’animaux infectés. Les agents de santé sont identifiés comme particulièrement exposés.



Face à cette nouvelle situation, le ministère de la Santé a ordonné un renforcement immédiat de la surveillance épidémiologique à tous les niveaux, y compris aux points d’entrée du territoire. Les autorités compétentes doivent être informées sans délai de tout nouveau cas suspect. Les structures sanitaires sont tenues d’appliquer rigoureusement les mesures d’isolement pour les cas présumés et confirmés.



Cette note insiste également sur la nécessité de sensibiliser la population aux signes cliniques de la maladie et aux modes de transmission. Tous les cas suspects doivent faire l’objet d’investigations et de prélèvements, notamment à partir des écouvillons des zones d’éruption, afin d’être transmis à l’Institut National de Santé Publique(INSP) pour confirmation. Le ministère encourage par ailleurs un renforcement de la collaboration intersectorielle dans le cadre de l’approche « Une Seule Santé » afin d’assurer une réponse coordonnée.



Cette instruction intervient dans un contexte où plusieurs pays africains signalent une résurgence du Mpox. Les autorités maliennes appellent à la vigilance et à la stricte application des directives techniques nationales relatives à la prévention et au contrôle de la maladie.



Voir plus

Paris sportifs PMU Mali

Séjours touristiques au Mali

Actualités régionales

Analyse politique

Actualités internationales

Sports au Mali

Programmes PMU

Nouvelles du Mali

Abonnements à des journaux maliens

Services de cybersécurité

Adama Tounkara







