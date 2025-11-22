Abdoulaye Maïga, le Stratège transversal : Un An pour réaligner l’État et rassurer la Nation ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Abdoulaye Maïga, le Stratège transversal : Un An pour réaligner l’État et rassurer la Nation ! Publié le lundi 24 novembre 2025 | le sursaut

Tweet



Un Premier ministre militaire devenu un homme d’État. Un an après sa nomination à la Primature, le Général de Division Abdoulaye Maïga s’impose comme l’une des figures centrales et structurantes de la Transition malienne.



Militaire de formation mais aujourd’hui porteur d’une posture d’homme d’État, il a su impulser une dynamique gouvernementale nouvelle, articulant sécurisation interne, réformes institutionnelles et restructuration stratégique de l’État.





Dans un contexte marqué par la crise énergétique, la tension sur les hydrocarbures et une guerre informationnelle persistante, Abdoulaye Maïga a déployé une gouvernance fondée sur l’écoute, la proximité, la fermeté et l’anticipation.



Gestion des crises énergétique, hydrocarbures et guerre informationnelle



La TARTOP : mécanisme de survie et levier de transition



Face à une demande nationale croissante et à un parc de production vieillissant, la mise en œuvre de la TARTOP (Tarification Progressive et Optimisée de l’Électricité) a permis de stabiliser EDM-SA tout en préservant les ménages vulnérables.



Le Premier ministre a défendu une approche réaliste, évitant l’effondrement du système électrique et ouvrant la voie à un mix énergétique intégrant gaz, solaire et biomasse.



La tension sur les hydrocarbures : un enjeu de souveraineté



La perturbation de l’approvisionnement en carburant analysée comme une nouvelle forme de guerre asymétrique a mis à l’épreuve la résilience nationale.



Abdoulaye Maïga a dirigé un comité de veille stratégique associant Douanes, Commerce, Transporteurs, Forces de sécurité et opérateurs pétroliers.



Résultats : meilleure répartition des volumes, lutte accrue contre la spéculation et sécurisation renforcée des corridors.





La guerre informationnelle : une riposte méthodique et gagnante



Bamako a récemment été ciblée par une offensive informationnelle d’ampleur, mêlant accusations médiatiques et récits déformés depuis l’extérieur.



En renforçant la communication gouvernementale et en multipliant les briefings diplomatiques, le Premier ministre a contribué à inverser la perception internationale :



Bamako est sécurisé, l’État tient, la population adhère, soutient et accompagne.



Réformes politiques et institutionnelles : un chantier de refondation



Relecture de la charte des partis politiques :



Lancée sous son impulsion, la relecture vise à moraliser le paysage politique, réduire les dépendances extérieures des formations et instaurer une culture démocratique plus responsable.



La Charte pour la Paix et la Réconciliation :



Élaborée en lien avec les légitimités traditionnelles, les autorités religieuses et la société civile, elle redéfinit une nouvelle architecture nationale de cohésion.



Dissolution de partis politiques : une rupture assumée





Face à la fragmentation et à la politisation excessive, la dissolution récente des partis marque une étape majeure de la refondation, plaçant l’État au cœur du processus démocratique.



Un Premier ministre au contact du terrain



Ségou, Koutiala, Dioïla, San, Tombouctou…En un an, Abdoulaye Maïga a multiplié les missions dans les régions pour suivre les chantiers, écouter les populations, rencontrer les forces vives et renforcer l’autorité de l’État.



Développement : santé, environnement, tradition et économie



Son action a permis notamment l’accélération de projets hospitaliers, des programmes de restauration environnementale et de lutte contre l’érosion, la valorisation des légitimités traditionnelles pour stabiliser la gouvernance locale, la réhabilitation de marchés, routes et ouvrages structurants.



Un leadership fondé sur le dialogue direct



Par des rencontres régulières avec les secteurs économiques, syndicats, associations et acteurs informels, Abdoulaye Maïga a réhabilité le dialogue direct comme outil de gouvernance. Méthode saluée par plusieurs partenaires internationaux, elle renforce la confiance entre l’État et les forces sociales.



Un Premier ministre qui rassure, un État qui se consolide





En un an, Abdoulaye Maïga a contribué à consolider la stabilité de l’État, à rassurer les missions diplomatiques sur la sécurité à Bamako et à renforcer l’adhésion populaire malgré les crises.



Sa méthode écoute, fermeté, anticipation s’inscrit dans la vision Mali Kura Gneta Sira Ka Ben San 2063, chère au Président Assimi Goïta.



La Rédaction



