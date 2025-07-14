Au Président du Niger : Le Mali vous dit MERCI ! - abamako.com

Au Président du Niger : Le Mali vous dit MERCI ! Publié le lundi 24 novembre 2025 | Le Pays

Visite d’amitié et de travail du Président TIANI au Mali

82 citernes d’hydrocarbures parcourant 1 400 km, distance qui sépare Niamey et Bamako. Ce geste du Président de la transition du Niger, le général d’armée, Abdourahamane Tiani, envers le Mali, est un geste d’une importante capitale. Il traduit tout simplement la solidarité agissante entre les pays de l’AES.



Dans la matinée du samedi 22 novembre 2025, un convoi de 82 citernes d’hydrocarbures a bravé les obstacles et menaces du long trajet de 1 400 km entre Niamey et Bamako pour venir soulager un peuple frère et ami debout contre un terrorisme sponsorisé. Comme nous enseigne l’adage que c’est pendant les moments difficiles qu’on reconnait le plus ses vrais amis, cette démarche hautement risquée prise par le président de la République, le général d’Armée Abdourahamane Tiani pour la cause du Mali témoigne de la solidité des liens qui unissent l’ensemble des pays de la confédération des États du Sahel-AES.



Au-delà de l’accueil chaleureux du convoi escorté par des éléments des forces unifiées de l’AES par la population à tous les niveaux du trajet, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo a, au nom des plus hautes autorités, salué un geste de solidarité exemplaire. Le ministre a également salué le courage et la bravoure de tous les chauffeurs et de leurs apprentis qu’il a personnellement tenu à serrer la main.



Selon le gouvernement malien, ce geste du Niger illustre parfaitement la devise de la confédération AES, à savoir : « Un Espace, Un Peuple, Un Destin ».



Devant la presse, l’Ambassadeur du Niger au Mali Abdou Adamou a indiqué que son pays, le Niger, demeure reconnaissant du soutien indéfectible que le Mali lui a manifesté lors des menaces de la CEDEAO.



Issa Djiguiba



Source le pays