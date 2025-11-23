Loulouni retrouve peu à peu son souffle après une période d’insécurité - abamako.com

News Région Article Région Loulouni retrouve peu à peu son souffle après une période d’insécurité Publié le lundi 24 novembre 2025 | studio tamani

À Loulouni, dans la région de Sikasso, l’espoir renaît. Selon des sources locales, la majorité des habitants qui avaient fui la menace des groupes armés commencent à regagner la localité. Cette dynamique de retour s’explique par la reprise récente de la zone par les Forces armées maliennes (FAMa), une opération saluée par les communautés.



Après des mois de peur et d’incertitude, les habitants affirment constater un changement notable dans leur quotidien. « Depuis la reprise de la localité par les FAMa, la stabilité est revenue. Beaucoup veulent rentrer, mais n’ont malheureusement pas les moyens », explique un résidant.



Un autre témoigne également de l’amélioration : « les gens avaient fui Loulouni et les villages environnants. Aujourd’hui, le calme est revenu et chacun reprend ses activités. »



Pour lui, la preuve la plus concrète du retour à la normale est la tenue sans incident de la foire hebdomadaire : « la foire s’est très bien passée, comme avant. »



Les gares routières presque désertées



L’un des indicateurs marquants du retour au calme reste la réduction du nombre de personnes quittant la ville. Un intervenant du secteur du transport le confirme. « Je peux vous assurer qu’il y a beaucoup moins de voyageurs qui achètent des billets pour partir de Loulouni. »



Selon lui, la population, autrefois pressée de fuir une situation d’insécurité, choisit désormais de rester ou de revenir. « Nous remercions Dieu, le calme est revenu », conclut-il.



Si les habitants se réjouissent du retour d’une vie presque normale, plusieurs défis demeurent. L’accès à certains villages environnants reste limité par manque de moyens de transport et la crise du carburant impacte aussi le quotidien sur place.



Pour l’heure, Loulouni tente de se reconstruire, portée par la vigilance des FAMa et l’espoir retrouvé des communautés.



