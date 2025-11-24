Ségou : Un « mort » se met à gesticuler lors de ses funérailles, panique générale au cimetière - abamako.com

Ségou : Un « mort » se met à gesticuler lors de ses funérailles, panique générale au cimetière Publié le mardi 25 novembre 2025

La scène s’est déroulée mercredi 19 novembre 2025 après-midi dans un petit village de la région de Ségou, où les habitants ont vécu un moment de panique rarement vu dans une cérémonie funéraire.



Alors que la dépouille d’un commerçant très connu du village, H.D allait être inhumée, le « défunt » s’est mis à gesticuler à l’intérieur du linceul, provoquant la terreur générale parmi les centaines de personnes présentes.





Selon plusieurs témoins, au moment où les porteurs s’apprêtaient à descendre le corps dans la tombe, des mouvements inhabituels ont été repérés sous le drap mortuaire. En quelques secondes, la foule a explosé : cris, bousculades, fuite dans tous les sens. “C’était le sauve-qui-peut ! Chacun cherchait comment sortir du cimetière”, raconte un habitant encore sous le choc.



Seuls quelques personnes sont restées dont : un membre âgé de la famille, l’un des oncles du défunt, et l’imam du village, qui ont tenté de calmer la situation.



Le supposé défunt, H.D, un commerçant très apprécié dans la région, était connu pour sa réussite économique et sa grande générosité. Marié à trois femmes, il avait pour dernière épouse la jeune fille la plus choyée du village, ce qui lui conférait une grande notoriété locale.



Selon les premières informations, il pourrait s’agir d’un cas rare de coma profond ou de mort apparente, mais « l’agent de santé » n’avait pas encore confirmé les causes exactes. L’homme a été immédiatement transporté au centre de santé du village pour une « prise en charge » urgente.



Dans le village, l’émotion reste vive et les discussions ne faiblissent pas autour de cette scène qui restera longtemps gravée dans les mémoires. C’est ce qui explique qu’à la mort d’une personne, il faut toujours attendre la confirmation d’un agent de santé assermenté à défaut d’enterrer un mort vivant.



Djibril Diallo