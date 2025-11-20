Aguelhoc : le Général Gamou se recueille sur les tombes des héros tombés en 2012 - abamako.com

News Politique Article Politique Aguelhoc : le Général Gamou se recueille sur les tombes des héros tombés en 2012 Publié le mardi 25 novembre 2025 | L’Essor

Le Gouverneur de la Région de Kidal, le Général de division Elhadji Gamou, s'est recueilli hier sur les tombes des héros tombés en 2012 suite à l'assassinat ignoble des éléments de nos Forces de défense par le MNLA et ses complices terroristes.



Ce moment de recueillement, empreint d'émotion et de respect, vise à honorer la mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie pour la patrie et pour la défense de l'intégrité territoriale du Mali. Il s'inscrit en marge d'une visite de travail et d'échanges que le Général de division Elhadji Gamou effectuait hier dans le Cercle d'Aguelhoc. Cette démarche s'inscrit dans la dynamique de proximité et de dialogue continu entre les autorités régionales et les populations locales.



À son arrivée dans le Cercle d'Aguelhoc, le gouverneur a été accueilli par les autorités administratives, coutumières et militaires. Le corps constitué ainsi qu'une foule nombreuse et enthousiaste lui ont réservé un accueil particulièrement vibrant. Un véritable bain de foule, marqué par une population en effervescence, a témoigné de l'enthousiasme suscité par cette visite et de la confiance placée aux autorités régionales.



Tout au long de la journée, le gouverneur engagera des échanges directs avec les forces vives du Cercle d'Aguelhoc : autorités locales, dirigeants communautaires, Forces de défense et de sécurité, ainsi que diverses composantes sociales. L'objectif est de renforcer la cohésion sociale, d'identifier les préoccupations prioritaires des populations et de réaffirmer l'engagement constant de l'État à accompagner la stabilité, la sécurité et le développement dans cette zone stratégique.



