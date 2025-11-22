Ça se passe au grin: Hommage aux héros du carburant - abamako.com

Ça se passe au grin: Hommage aux héros du carburant Publié le mardi 25 novembre 2025 | Mali Tribune

Les membres du grin ont tenu à saluer cette semaine le courage de tous les acteurs engagés dans l’approvisionnement du pays en carburant. Ils ont rendu un hommage appuyé aux pétroliers, aux chauffeurs, aux apprentis, ainsi qu’aux forces de défense et de sécurité qui escortent, souvent au péril de leur vie, les convois de citernes jusqu’à Bamako.

Depuis septembre 2025, les convois sous escorte militaire sont devenus la cible d’attaques djihadistes. Plusieurs camions-citernes ont été incendiés, des véhicules détruits, et des vies humaines fauchées. L’objectif affiché de ces attaques est clair : étouffer la capitale en entravant son ravitaillement en carburant.

Malgré les risques, ces professionnels n’ont jamais renoncé. Ils continuent de parcourir les routes les plus dangereuses afin d’assurer la continuité de l’approvisionnement national. Certains pétroliers ont perdu des citernes, mais aucun n’a abandonné. Le grin salue également les efforts des autorités qui, face à ces défis, ont accordé des avantages spécifiques aux chauffeurs de camions-citernes.



Dans ce contexte, les membres du grin affirment leur solidarité pleine et entière envers tous ces acteurs. Ils les considèrent comme des héros du quotidien, convaincus que la nation saura conserver la mémoire de leur sacrifice.

Ibrahima Ndiaye

Source : Mali Tribune