Politique Justice : poursuivis pour associations de malfaiteurs, le délibéré de la Cour d’appel de Bamako dans l’affaire Ras Bath et Rose Doumbia reporté au 16 décembre
Publié le mercredi 26 novembre 2025 | aBamako.com
|
© aBamako.com par Momo
Point de presse du collectif pour la Défense de la République
Bamako, le 23 octobre 2014 au carrefour des jeunes. Le CDR, lors d` un point de presse, a demandé que justice soit faite sur l’affaire de surfacturation sur les achats de l’avion présidentiel et des équipements militaires.