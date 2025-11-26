Justice : poursuivis pour associations de malfaiteurs, le délibéré de la Cour d’appel de Bamako dans l’affaire Ras Bath et Rose Doumbia reporté au 16 décembre - abamako.com

Publié le mercredi 26 novembre 2025

Le dossier de Mohamed Youssouf Bathily et de Rokia Doumbia, dite Rose Vie Chère, a été examiné ce mardi 26 novembre 2025, par la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Bamako, qui devait statuer ce mardi. À la demande de la défense, qui a sollicité un non-lieu, la décision a finalement été renvoyée au 16 décembre prochain.



Poursuivis pour association de malfaiteurs, atteinte au crédit de l’État, ainsi que pour des infractions à caractère régionaliste et raciste, les deux prévenus sont en détention depuis près de trois ans. Des accusations que leurs avocats qualifient d’« infractions fantaisistes qui n’existent pas », selon Me Tapo, dénonçant une procédure injustement prolongée.



De son côté, le Procureur Général a déclaré « s’en remettre à la justice », laissant désormais la chambre d’accusation trancher sur l’éventualité d’un non-lieu ou d’un renvoi devant une juridiction de jugement.



M.S