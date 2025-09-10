Mme Camara Binta Mallet : « Je supplie le Général Assimi Goïta de me remettre dans mes droits » - abamako.com

Mme Camara Binta Mallet : « Je supplie le Général Assimi Goïta de me remettre dans mes droits » Publié le mercredi 26 novembre 2025 | Le Sphinx

Mme Camara Binta Mallet s’est battue durant cinq longues années pour récupérer la mine d’or dans laquelle les 238 millions qu’on lui escroqués ont été investis. Malgré une longue joute juridique qu’elle a gagnée en première instance, à la Cour d’Appel, à la Cour Suprême et au tribunal du Commerce et toutes les grosses de jugement qu’elle détient, des Chinois continuent à exploiter sa mine. Dans cette interview qu’elle a accordée au Sphinx, elle lance un appel désespéré au Général Assimi Goïta, afin de l’aider à récupérer son bien.



Le Sphinx : Depuis que votre cousin vous a demandé de lui donner de l’argent afin que tu deviennes son associée dans une société d’exploitation d’or, jusqu’à ce jour, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts, où vous en êtes aujourd’hui ?





CE dossier m’a complètement lessivée. J’ai fait plus de vingt allers-retours de 2015 à 2025, cela fait exactement dix (10) ans ! Récemment, mon frère m’a appelée pour qu’on discute.



Quand j’ai gagné mon procès à la Cour d’Appel, on m’a fait savoir qu’il n’y pas d’argent à la mine



Il m’a appelée pour me dire qu’il est lui-même fatigué ; qu’il allait me donner des détails sur la mine. Je lui ai dit que cela ne pouvait se faire qu’en la présence d’un huissier de justice. Ce qu’il a accepté. Devant l’huissier, il a avoué qu’effectivement l’argent que je lui ai remis a servi à acheter une mine d’or.. C’est avec ce PV d’audition que j’ai saisi le ministre avec le concours de mon avocat. Siaka Coulibaly. Ce dernier nous a reçus et nous lui avons donné toutes les explications. Au ministère des Mines, on m’a donné un conseiller, Mohamed Dramane Traoré qui m’a beaucoup aidée. J’ai été au Tribunal du Commerce. Le jugement a eu lieu, des experts ont été nommés pour délimiter la surface de la mine avec précision.



J’ai gagné au Tribunal du Commerce. J’attendais à que justice me soit rendue avant d’agir. J’ai récupéré la grosse du jugement. Je me suis fait accompagner par un huissier pour me rendre enfin sur ma mine, j’ai trouvé qu’elle est occupée et exploitée par des Chinois.



J’ai saisi le Procureur du Tribunal de Sikasso qui m’a donné des gendarmes afin qu’on aille remettre une convocation au chef du village. Là, on nous a fait comprendre qu’il y a des autorités municipales qui sont impliquées dans le dossier. Quand j’ai remis la convocation je suis restée vers Kadiolo. J’ai fait plusieurs navettes entre Sikasso et Bamako. Il y a de l’insécurité dans la zone ; j’ai fait même un accident avec lesdits Chinois.

Quand j’ai donné la convocation au chef du village, il m’a dit qu’il n’est pas seul que le chef du village attenant était aussi impliqué dans la cession de ma mine aux Chinois.



A ma grande surprise, j’ai constaté que les gendarmes et les deux chefs du village se sont arrangés ! Comment ? Je ne le sais pas.



Une semaine après l’ACB m’a demandé de venir afin qu’il y ait une confrontation entre les Chinois et moi. Malgré tout, je me suis rendue sur les lieux, mon avocat et moi,. Là aussi, au lieu d’une confrontation en les occupants et moi, l’ACB, Madou Diarra nous a demandé de nous rendre, tous ensemble, à la mine pour une confrontation entre les Chinois et moi. Arrivés sur la mine, à ma grande surprise, il m’a demandé de montrer les délimitations de celle-ci . Comment puis-je montrer les délimitations de la mine qui fait 10 ha, alors je suis ni technicienne, ni topographe. Et ce, non pas devant les Chinois qui occupent la mine sans titre ni droit, mais avec leur guide.



Je suis encore surprise d’apprendre qu’on a donné le dossier à un autre juge d’instruction alors que j’ai gagné de 2015 à nos jours ! En première instance, à la Cour d’Appel puis à la Cour Suprême puis je suis venue au tribunal du Commerce, après dix ans de joutes juridiques. Comment se fait-il qu’un nouveau juge d’instruction soit désigné ? J’ai payé de ma propre poche tous les frais de justice durant toute cette décennie.



Pendant ce temps, des Chinois sont en train d’exploiter la mine qui leur a été donnée par ceux-là même qui disaient qu’elle n’existait pas et moi je suis là à les regarder faire. Or, j’ai mis 238 millions de CFA dans cette affaire sans compter les frais de justice que j’évoquais tantôt !



Je félicite la justice malienne qui m’a remise dans mes droits. J’ai mis ma main sur toutes mes grosses de justice mais elles sont pour moi comme des trophées sans valeur puisque je n’arrive à les exploiter. C’est la raison pour laquelle, je lance un appel de détresse au général Asssimi qui a dit que tout citoyen malien lésé peut faire recours à lui, s’il a les preuves de ce qu’il dit. La justice malienne a joué sa partition, c’est à lui, le président du Haut conseil de la magistrature de jouer la tienne.



Un pays où il n’y a pas de justice sociale est un pays qui est toujours des problèmes. Moi, j’ai passé tout mon temps à travailler en France. J’ai dépensé 238 millions dans cette affaire sans compter les frais de justice, de transport et de séjour à Bamako. Je demande au président de la Transition de m’aider à récupérer ma mine. Comment se fait-il que ceux qui n’ont pas dépensé un kopeck dans la mine sont en train de l’exploiter ? C’est injuste.



Je suis fatiguée, je n’ai plus d’argent. Qu’on demande aux Chinois de quitter mon domaine. Ce qui me fait le plus de mal, c’est quand j’ai eu ma dernière grosse de jugement, je suis partie à la Direction nationale de la Géologie et des Mines (DNGM ), ils m’ont demandé de dégager une servitude dans le domaine et qu’il est interdit d’y faire du dragage. Je leur ai que je suis prête à céder 1 km2 de servitude sur les 10 Km2 donc il me restera 9 Km2 que je peux exploiter. Mais ce qui me fait mal est qu’ils me disent que le dragage est interdit alors que les Chinois sont en train de faire justement du dragage sur mon propre domaine. Allez y comprendre quelque chose !



C’est le général Assimi Goïta lui-même qui a dit que tout Malien opprimé, spolié, ostracisé peut s’adresser à lui ; à condition d’avoir toutes les preuves de ce qu’il avance. Moi, je me suis battue pendant cinq (5) ans devant plusieurs tribunaux maliens, j’ai gagné partout ; je détiens les grosses de tous ces jugements mais je n’arrive pas à mettre ma main sur mon bien. C’est incroyable dans un Mali qui se dit souverain que des citoyens maliens soient spoliés ainsi ; qui plus est par des étrangers !



Il se peut que le Mali ait des problèmes parce qu’il y a trop de frustrés, trop de pauvres lésés. Il faut que les plus hautes instances du pays mettent fin à ces injustices, sinon ce pays ne sera jamais stable ! Je sais que le karma existe.

Je souhaite que le général Assimi Goïta me reçoive afin que je lui montre toutes les preuves que j’ai.



Tout monde est au courant de mon dossier au niveau de la justice, à commencer par le procureur de la Cour d’Appel, feu Daniel Tessogué, Balla Coulibaly, Arizo Maïga ( qui vient malheureusement de nous quitter, Ndlr), tous reconnaissent que mon dossier est clair comme l’eau de roche. Je demande donc au président Assimi Goïta de m’aider. Il est mon dernier espoir.



Propos recueillis par Adama Dramé



Source sphinx