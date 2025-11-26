Lutte contre le terrorisme :es FAMa détruisent des positions terroristes à Mopti et Ménaka - abamako.com

L'État-Major Général des Armées informe l'opinion nationale que, dans le cadre de la surveillance du territoire le 25 novembre 2025, les vecteurs aériens des FAMa ont repéré et neutralisé avec efficacité un dépôt de carburant appartenant aux terroristes, situé à 19 km au nord de Sofara (Région de Mopti).



Des frappes ont également détruit une base des groupes armés terroristes à 30 km à l'est de Tidermène et à 80 km au nord de Ménaka.





L'État-Major Général des Armées rassure la population du plein engagement des FAMa dans la lutte contre les terroristes sur l'ensemble du territoire.