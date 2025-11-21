Idrissa Soïba Traore, professeur titulaire du CAMES : Une fierté pour l’enseignement supérieur au Mali - abamako.com

Idrissa Soïba Traore, professeur titulaire du CAMES : Une fierté pour l'enseignement supérieur au Mali Publié le mercredi 26 novembre 2025 | Le Matin

À la faveur de la session 2025 et dans le Comité technique Lettres et Sciences humaines du Conseil africain et malgache de l’Enseignement supérieur (CAMES), Pr. Idrissa Soïba Traoré a été admis au grade de « Professeur titulaire » en Sciences de l’éducation.



Il est le premier enseignant-chercheur du Mali (enseignant-chercheur à l'université Yambo Ouologuem de Bamako) à accéder à un tel grade dans le domaine des Sciences de l'éducation. Ce titre est le couronnement d’un chemin dur et laborieux suivi par le candidat depuis le grade d’assistant.





Il est difficile, à travers cette contribution, de tracer de manière exhaustive le parcours de cet éminent enseignant-chercheur. Il faut retenir que Idrissa Soïba Traoré a fait ses études primaires à l’école privée catholique de Gao où il fut inscrit en 1978. Après un léger passage à l’école Mamadou Konaté (1981), il a fréquenté l’école fondamentale du Quartier Mali où il obtient successivement le Certificat de fin d’études du premier cycle de l'enseignement fondamental (CEP/1984) et le Diplôme d’études fondamentales (DEF/1988). Ce diplôme lui a ouvert les portes du lycée de Badalabougou. Il en sort trois ans plus tard avec le baccalauréat deuxième partie en série Sciences humaines en 1991.



De 1992 à 1996, Idrissa a étudié à l'École normale supérieure (ENSup), au département d’Enseignement et de Recherche Philo-Psycho-Pédagogie. Il a décroché son diplôme en 1996 en tant que major de promotion en option Philosophie. La même année, le jeune diplômé est engagé par l’Office malien de la main-d’œuvre en qualité de vacataire et affecté au lycée Ibrahima Ly. En 1997, il a été admis au concours d’entrée à la Fonction publique et affecté au lycée de Markala (1997-1999) et au lycée Massa Makan Diabaté (1999-2000).



À la faveur d’un concours, le prodige est retenu pour poursuivre des études à l’Institut supérieur de formation et de recherches appliquées en 2000. Il sort de cet institut en 2003 avec un Diplôme d’études approfondies en Sciences de l’éducation et est réaffecté en 2004 comme assistant à la Faculté des lettres, des arts et sciences humaines (FLASH) et au département d’enseignement et de recherche (DER) Sciences sociales. C’est au niveau de la FLASH que M. Traoré a obtenu une bourse du Service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France au Mali.





Il a ainsi effectué des études doctorales à l’Université de Saint-Denis Vincennes (Paris VIII). Celles-ci ont été couronnées par l’obtention d’un Doctorat en Sciences de l'éducation en 2009 sous la direction du Pr. Jean-Yves Rochex. À partir de 2010, le Docteur Traoré est nommé chef de section des Sciences de l’éducation au sein du DER Sciences sociales et, en 2011, à la scission de l’Université de Bamako en quatre entités universitaires, il est nommé chef de DER par intérim des Sciences de l’éducation au sein de la nouvelle Faculté des sciences humaines et des sciences de l’éducation qui relevait de l’Université des lettres et des sciences humaines de Bamako. Un poste qu’il a occupé jusqu’en 2015 en tant que maître-assistant.



En 2017, Idrissa Soïba Traoré est nommé Vice-recteur de l’Université des lettres et des sciences humaines de Bamako et, une année plus tard, il sera nommé Recteur de ladite Université pour un mandat de cinq ans qu’il a achevé en juin 2024. Professeur d’université, Pr. Traoré est aussi écrivain et auteur et co-auteur d'une quarantaine d'articles scientifiques publiés au Mali, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Niger, en Tunisie, en France, en Suisse et au Canada. A son actif, deux ouvrages : « Ecole et Décentralisation au Mali, des Logiques d'appropriation locale aux dynamiques de conquête de l'espace scolaire » ; « Enjeux du pilotage pédagogique au Mali : des maux à panser ».



Le Professeur Traoré a également participé à plusieurs activités scientifiques et de recherche. Tout comme il a conduit plusieurs études sur les questions d’éducation, de formation, de médiation scolaire, de gouvernance de l’école, de gouvernance de la sécurité au Mali, de l’accès transfrontalier aux services sociaux de base (santé, éducation, eau), de mariage d’enfants, de résilience. Au titre des distinctions honorifiques, ce passionné de lecture, de football et de musique est Chevalier de l’Ordre international des Palmes académiques du Conseil africain et Malgache de l’Enseignement supérieur (CAMES).





Loin de se tirer la couverture, Pr. Traoré considère son brillant parcours comme le fruit d’une entreprise collective et des sacrifices consentis par des collègues enseignants chercheurs, des administrateurs.... Il ne cesse jamais ainsi de rendre un vibrant hommage à tous et à réaffirmer son engagement à accompagner les collègues afin qu’une masse critique soit aussi Professeur titulaire dans notre pays. Sa philosophie est claire en la matière : quand on est heureux, on doit faire un grand nombre d’heureux autour de soi pour que son bonheur et sa réussite soient complets !



Félicitations au Professeur Idrissa Soïba Traoré et plein succès pour la suite de sa carrière.



Idrissa Diakité

