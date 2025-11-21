Mali-Ghana : Dans la dynamique d’une interdépendance croissante des avenirs - abamako.com

Publié le jeudi 27 novembre 2025 | Le Matin

Dans son exposé au cours du panel de haut niveau du premier Salon de l’entrepreneuriat de l’AES (SIE-AES), Sa Majesté Royale Drolor Bosso Adamtey n’a pas manqué d’aborder les relations entre le Mali et le Ghana.



« En tant que Ghanéen, je tiens à rappeler que la relation entre le Ghana et le Mali n'a jamais été le fruit du hasard. Elle est historique, culturelle et économique », a-t-il souligné. Et selon lui, « le Ghana continue de servir de point de transit pour les entreprises maliennes utilisant les ports de Tema et de Takoradi. Au cours de la dernière décennie, les volumes d'échanges commerciaux via ces corridors ont progressé régulièrement, témoignant de l'interdépendance croissante de nos avenirs ». Ainsi, a indiqué Sa Majesté, « si nous renforçons ces corridors grâce à l'efficacité, la sécurité et des infrastructures modernes, toute la région AES bénéficiera d'échanges commerciaux plus rapides et moins coûteux ».





« À mesure que nos économies évoluent, notre coopération doit évoluer avec elles. Sous l'impulsion de Son Excellence John Dramani Mahama et du gouvernement actuel du Ghana, un engagement renouvelé se manifeste en faveur du renforcement des partenariats régionaux, notamment avec le Mali », a ajouté Sa Majesté Adamtey. Et de poursuivre, « l'énergie et la stabilité sont les fondements de toute économie moderne. Aucun entrepreneur ne peut prospérer dans l'obscurité et l'incertitude. Alors que le Ghana accroît ses capacités énergétiques et gazières, le gouvernement actuel est prêt à explorer une coopération structurée avec le Mali, une coopération fondée sur le respect, les avantages mutuels et sur le principe fondamental que la force régionale est une force partagée. Lorsqu'une nation a la capacité d'en soutenir une autre et que les deux nations progressent ensemble, il ne s'agit pas de charité, mais de stratégie ».



« Mais au-delà du commerce, au-delà de l'énergie, il y a quelque chose de plus profond : notre responsabilité d'investir dans l'avenir de notre jeunesse », a mentionné Sa Majesté Royale Drolor Bosso Adamtey. Il a rappelé que le Ghana a formé des milliers de jeunes Africains dans les domaines techniques et professionnels. « Nous avons constaté comment l'accès aux compétences peut transformer des familles entières. Dans le cadre du programme de bourses d'études ghanéennes pour l'Afrique, il est tout à fait naturel que le Mali soit associé à cet effort car une jeunesse dynamique à Bamako contribue à la force d'Accra. Une jeune femme qualifiée de Sikasso contribue tout autant à la paix régionale qu'une jeune diplômée de Kumasi ».



M. Bolly



