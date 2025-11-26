Premier salon international de l’entrepreneuriat-AES : Les fruits ont tenu la promesse des fleurs ! - abamako.com

La première édition du Salon de l’Entrepreneuriat de l’Alliance des États du Sahel (SIE-AES) a pris fin vendredi dernier (18-21 novembre 2025) sur l’esplanade du stade du 26 Mars.



La cérémonie de clôture a été présidée par la Maîtresse d’ouvrage et ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Mme Oumou Sall Seck.









Les fruits ont tenu la promesse des fleurs ! Ainsi peut-on résumer la réaction des participants au premier Salon international de l’Entrepreneuriat de l’Alliance des États du Sahel (SIE-AES, 18-21 novembre 2025). Selon eux, l’objectif a été atteint au-delà des attentes. Il a également souhaité la pérennisation du Salon de l’Entrepreneuriat dans l’espace AES. La « Table AES » offerte à Mme Seck par un entrepreneur burkinabé, en reconnaissance de son leadership et de ses efforts, est une preuve de cette satisfaction générale.



Ainsi, pendant quatre jours, plus de 6 000 participants ont pris part aux travaux des panels de haut niveau animés par des ministres ; à des ateliers portant sur les thématiques suivantes comme l’aperçu de l’écosystème entrepreneurial dans les pays de la Confédération AES ; l’entrepreneuriat, moteur clé du développement économique et de la création d’emplois ; la problématique du financement de l’entrepreneuriat dans les États de l’AES : enjeux et perspectives ; l’entrepreneuriat, facteur d’intégration et de développement économique ; les obstacles au développement de l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes ; le partenariat public-privé comme outil de création d’entreprises dans les secteurs stratégiques de l’économie des pays de la Confédération AES.



Des visites ont également été effectuées au Centre agroalimentaire de Siby, au Centre de formation professionnelle, ainsi que sur les stands d’exposition. Ces activités ont été enrichies par des animations culturelles et artistiques assurées par des humoristes et artistes de renommée internationale tels que Guimba National, Madou Wôlô, Afel Bocoum, Bouyé Kouyaté, le National Badema…





La cérémonie de clôture a été marquée par la remise des Prix AES, notamment les prix de l’entrepreneuriat, de la résilience économique, de l’entrepreneuriat féminin, de l’innovation et de l’entrepreneuriat vert, à l’issue d’un concours de plans d’affaires. Le premier prix a été ainsi décerné à l’entreprise « AWN KA » qui a remporté la somme de 4 millions de FCFA. D’un montant de 3 millions de FCFA, le deuxième prix a été attribué à l’entreprise « Belle Cosmétique ». Quant à « Kodol », elle s’est hissée à la 3ᵉ place dotée de 2 millions de FCFA. À noter que « Fiba Holding » et « Eco Solution » ont obtenu respectivement 1 million et 500 000 francs CFA. Les résultats ont été proclamés par un huissier de justice.



Le discours de clôture a été prononcé par le ministre Burkinabé de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, M. Boubakar Savadogo, qui a félicité Mme Oumou Sall Seck pour avoir initié ce premier Salon de l’entrepreneuriat AES. Une initiative qualifiée de « véritable réussite tant par la mobilisation que par la qualité des contributions ». Raison de plus de la pérenniser !



S. Diakité/M.Bolly