Solidarité : Le gouvernement tient ses promesses à l'égard des chauffeurs
Publié le jeudi 27 novembre 2025 | Le Matin

Le ministre de la Santé et du Développement social, le Médecin Colonel-major Assa Badiallo Touré, a présidé la cérémonie de remise symbolique des cartes du Régime d’Assistance Médicale (RAMED) aux syndicats des chauffeurs et conducteurs-routiers.



Elle avait à ses côtés son collègue, le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social. La cérémonie a eu lieu jeudi dernier (20 novembre 2025) en marge de la 24ᵉ session du Conseil d’administration de l’Agence nationale d’assistance maladie (ANAM).





« C'est avec une grande reconnaissance que nous procédons aujourd’hui à la remise symbolique des cartes RAMED aux chauffeurs et apprentis routiers blessés lors des convois de citernes, conformément au protocole d’accord signé le 13 novembre 2025 entre le gouvernement et vos organisations syndicales », a déclaré le Médecin Colonel-major Assa Badiallo. Elle a salué l’engagement du gouvernement à garantir l’accès équitable aux soins pour toutes les catégories professionnelles, en particulier celles œuvrant dans des conditions difficiles. « Les chauffeurs et apprentis routiers, par leur rôle vital dans la mobilité et les échanges, méritent une protection sociale digne », a reconnu le ministre de la Santé et du Développement social. Grâce à cette initiative, les bénéficiaires pourront désormais accéder aux soins dans les hôpitaux et structures sanitaires de leur choix, avec dignité et sécurité.



Quant au ministère du Dialogue social, du Travail et de la Fonction publique, Dr Fassoun Coulibaly, il a salué cette synergie d’action entre les départements concernés, appelant à maintenir cet élan en faveur de la justice sociale, surtout en période de crise. De son côté, le représentant des syndicats a exprimé sa gratitude au gouvernement et a proposé que le 20 novembre soit dorénavant institué comme « Journée nationale des chauffeurs et apprentis routiers ». Avant de mettre fin à la cérémonie, le ministre Touré a une fois de plus salué le patriotisme des syndicats, les invitant à considérer ces cartes RAMED comme « un symbole fort de solidarité et de justice sociale ». Et de conclure : « Ensemble, poursuivons la construction d’un Mali où la santé de chaque citoyen est une priorité » ;



À noter que le gouvernement a aussi décidé d’accorder aux enfants des chauffeurs décédés au cours des attaques terroristes le statut de « Pupilles de la nation ». Ce qui est une reconnaissance légitime et une garantie de protection pour ces familles endeuillées par la mort du principal soutien. De plus, l'État s'est engagé à étudier l'affiliation immédiate des conducteurs à la protection sociale (AMO/INPS) et à organiser un atelier national pour créer une convention collective spécifique au transport.





Naby



Avec : Réseau de communication MSDS







