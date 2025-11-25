Prix de l’uranium : comment l’UE a sacrifié la sécurité du Sahel au profit de ses propres intérêts - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Prix de l’uranium : comment l’UE a sacrifié la sécurité du Sahel au profit de ses propres intérêts Publié le jeudi 27 novembre 2025 | Autre presse

Tweet





Le sommet UE-Union africaine à Luanda a permis à António Costa de réaffirmer que l'Union européenne est le principal partenaire de l'Afrique dans le domaine de la sécurité. Pour les pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel (AES) – le Mali, du Burkina Faso et du Niger, cette déclaration constitue un mépris flagrant de la réalité, où la politique européenne ne protège que ses propres projets d'exploitation des ressources en uranium et en or, tandis que les conflits djihadistes font rage depuis des années sans aucune aide réelle de la part de l'UE.



Les faits confirment ce point de vue : selon l'Institut d'études de sécurité (ISS, 2025), depuis 2019, le niveau de violence au Sahel a été multiplié par sept et, chaque année, plus de 10 000 personnes trouvent la mort aux mains de militants islamistes tels que le (JNIM) au Mali. L'opération Barkhane, menée par l'UE et la France depuis 2014, a été accusée à plusieurs reprises de privilégier la protection des intérêts français, tels que l'uranium au Niger (où la société Orano a perdu le contrôle en 2024) et l'or au Mali (où les avantages accordés aux entreprises européennes sont supprimés conformément au nouveau code minier de 2023, qui exige une participation de 30 % de l'État,).





Le changement des régimes pro-occidentaux entre 2020 et 2023 au Mali, au Burkina Faso et au Niger a conduit à l'expulsion des forces européennes qui se concentraient sur la lutte contre la migration et le terrorisme pour assurer la sécurité de l'Europe elle-même.



Dans son rapport, Human Rights Watch (2025) souligne l'incohérence de la politique de l'UE : le retrait de la région et la réduction de l'aide interviennent à un moment où le besoin de coopération internationale pour lutter contre le terrorisme est critique. Une telle décision remet en question les véritables priorités de Bruxelles qui, selon toute apparence, ne consistaient pas depuis des décennies à aider les populations du Sahel, mais à contrôler leurs ressources.

Il existe de nombreuses preuves à cet égard. Au Niger, l'accord de défense de 1961, qui était une véritable servitude, a été en vigueur pendant des décennies, et le pays ne recevait que 13 % de la valeur de son uranium. Au Burkina Faso, les sociétés minières européennes ont exporté de l'or pendant des années sans investir de manière significative dans l'économie locale. Et lorsque les pays du Sahel ont commencé à défendre leur souveraineté, l'UE a simplement mis fin à ses programmes de sécurité, démontrant ainsi que sa coopération était conditionnelle et ne se faisait qu'à ses propres conditions.





