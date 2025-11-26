AFG Bank inaugure une nouvelle agence à Titibougou pour renforcer sa proximité avec la clientèle - abamako.com

Économie
AFG Bank inaugure une nouvelle agence à Titibougou pour renforcer sa proximité avec la clientèle
Publié le jeudi 27 novembre 2025

© aBamako.com par MS

AFG Bank

AFG Bank a procédé, ce mercredi, à l’inauguration de sa nouvelle agence située à Titibougou, non loin de la station Shell et en face du supermarché Riverside Center, sur la route de Koulikoro.



L’ouverture de cette agence s’inscrit dans la stratégie de développement et de proximité de la banque, qui vise à rapprocher ses services de sa clientèle. Selon le directeur, le choix de Titibougou s’explique par le fort potentiel de la zone, qui offre l’opportunité de recruter de nouveaux clients et de répondre aux attentes de nombreux riverains issus de divers secteurs d’activité, souvent en manque d’une institution bancaire adaptée à leurs besoins.



AFG Bank Mali se positionne comme un acteur engagé dans la transformation du tissu économique malien, misant sur l’innovation et la proximité grâce à des produits et services conçus pour accompagner au mieux sa clientèle. Filiale du groupe AFG Holding, présent dans plus de 13 pays en Afrique de l’Ouest, du Centre et dans l’Océan Indien, le groupe intervient dans les secteurs de la banque, de l’assurance, de l’industrie et des technologies.

