La saison froide accentue les maladies respiratoires dans le pays - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société La saison froide accentue les maladies respiratoires dans le pays Publié le jeudi 27 novembre 2025 | studio tamani

Tweet

Depuis le début du mois de novembre, les centres de santé du Mali enregistrent une hausse notable des cas de rhumes, de toux et d’infections respiratoires. Enfants, personnes âgées et même adultes en pleine forme : personne n’est épargnée par cette vague de maladies liées à l’installation progressive du froid dans plusieurs localités du pays.



Dr Karim Zerbo, médecin-chef du district sanitaire de Youwarou, confirme la tendance. « Ces derniers temps, lors de nos consultations, nous avons constaté une augmentation des infections respiratoires aiguës. C’est devenu l’un des principaux motifs de consultation », explique-t-il. Selon lui, cette hausse est « directement liée à la fraîcheur qui s’installe ».



Pour réduire les risques, Dr Zerbo invite les populations à adopter davantage de précautions, surtout pour les groupes vulnérables. « Il faut couvrir suffisamment les enfants de 0 à 5 ans, les personnes âgées et celles souffrant déjà de maladies pulmonaires chroniques comme l’asthme », recommande-t-il. Il rappelle que ces personnes doivent être « bien suivies et protégées des courants d’air » afin d’éviter les complications.



Le médecin insiste également sur l’importance d’adapter les comportements durant cette période : privilégier des vêtements chauds, éviter les expositions prolongées au vent, renforcer l’hydratation et consulter rapidement en cas de symptômes persistants.



À mesure que la fraîcheur s’intensifie, les professionnels de santé craignent une augmentation encore plus importante des cas. Ils appellent donc à la vigilance et à la prévention pour limiter l’impact de cette saison froide sur les populations.



