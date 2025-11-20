Kidal; Le gouverneur Gamou au plus près des populations - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Région Article Région Kidal; Le gouverneur Gamou au plus près des populations Publié le vendredi 28 novembre 2025 | L’Essor

© Autre presse par DR

El Hadj Ag Gamou, général touareg

Tweet

Dans le cadre de la poursuite de sa mission de terrain, le gouverneur de la Région de Kidal, Général Elhadji Gamou s’est rendu le lundi 27 novembre 2025 dans le village de Barrage.





À son arrivée, il a été chaleureusement accueilli par une foule nombreuse, heureuse de lui souhaiter la bienvenue et de saluer sa présence constante aux côtés des populations.



Au cours de cette visite, le gouverneur a eu des échanges directs avec les autorités coutumières du village ainsi qu’avec les représentantes des femmes, dans une atmosphère d’écoute, de respect et de proximité. Ces échanges ont permis d’aborder les préoccupations essentielles du village et de recueillir les attentes exprimées par les communautés.



Dans le même esprit de solidarité, le Général Gamou a procédé à la remise de vivres destinés aux personnes vulnérables du village, soulignant la volonté des autorités de soutenir les couches les plus fragiles. Il a également remis une enveloppe d’encouragement de 300 000 FCFA aux organisations féminines, en reconnaissance de leur engagement et de leur rôle majeur dans la cohésion sociale et le développement local.



Le préfet du Cercle d’Aguelhoc, Boubacar Ag Barka a accompagné le gouverneur tout au long de cette mission, témoignant de la synergie entre les services administratifs dans l’accompagnement des populations.



Cette visite à Barrage réaffirme une nouvelle fois la détermination du gouverneur Gamou à maintenir un lien direct et permanent avec les communautés, dans le respect de la vision nationale portée par les autorités du pays.



La rédaction avec CCOM/GRKI

Souleymane SIDIBE

