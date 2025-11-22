Soutien aux opérateurs pétroliers : Le gouvernement casse à près de 25 % les frais de dédouanement ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Soutien aux opérateurs pétroliers : Le gouvernement casse à près de 25 % les frais de dédouanement ! Publié le samedi 29 novembre 2025 | Aujourd`hui

Tweet



Objectif : mieux approvisionner le pays en hydrocarbures



Pour soutenir les opérateurs économiques afin de faciliter l'approvisionnement du pays en hydrocarbures, le gouvernement, à travers le ministère de l'Economie et des Finances et celui de l'Industrie et du Commerce, vient de donner un coup de pouce aux pétroliers du Mali en réduisant de près de 25 % le dédouanement d'un camion-citerne. Le document instituant ces nouvelles grilles a été signé depuis le 21 novembre 2025.





Depuis près de deux mois, le Mali fait face à une crise de carburant provoquée par l'attaque des camions citernes sur les principaux tronçons d'approvisionnement du pays par des groupes obscurantistes. Pour faire face à ce défi, les autorités ont pris les taureaux par les cornes avec plusieurs mesures sécuritaires mais aussi administratives. Cela à travers non seulement la sécurisation des convois par des escortes aériennes et terrestres mais aussi avec des mesures administratives réduisant les délais de dédouanement des camions qui sont passés de 72 h à 24 h. Ces mesures ont considérablement diminué en grande partie depuis le mardi 25 novembre les longues files d'attente qu'on voyait dans les stations d'essence. Cependant, selon nos recoupements, s'il y a un aspect qui constituait le point d'achoppement entre les opérateurs économiques qui évoluent dans le secteur du pétrole et le gouvernement, c'est bien l'augmentation du litre à la pompe.



Il nous revient de sources généralement bien informées que les opérateurs pétroliers avaient proposé à l'Etat d'augmenter le prix du litre à la pompe afin de leur permettre de faire face à la crise. Inutile de rappeler que la tentative des groupes terroristes de couper les voies d'approvisionnement du pays engendre forcément des coûts supplémentaires pour les opérateurs, liés surtout à la durée du voyage.



Ces mêmes sources ajoutent que le gouvernement a accordé une fin de non de recevoir à cette requête des pétroliers. Cela probablement pour ne pas frapper à la porte du consommateur et aussi ne pas permettre aux groupes terroristes de soutenir que leurs actions peuvent peser sur l'économie malienne.





En revanche, pour soutenir les opérateurs pétroliers à faire face à la crise, nos sources que indiquent l'Etat a diminué de façon considérable les frais de dédouanement des camions citernes. Un document a été signé dans ce sens par le ministre de l'Industrie et du Commerce Moussa Alassane Diallo, assurant l'intérim de son homologue de l'Economie et des Finances Alousséni Sanou. Il faut noter que le prix dédouanement d'un camion dépend surtout de sa provenance. Mais il ressort de nos enquêtes qu'un camion de 45 000 litres en provenance de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal est dédouané environ à 13 millions de F CFA. Avec la nouvelle grille, ce tarif passe, selon les mêmes sources, à environ 10 millions de F CFA, ce qui représente une rééducation d'environ 25 %. Cette mesure sera une bouffé d'oxygène pour de nombreux opérateurs économiques qui évoluent dans le secteur du pétrole dont certains avaient d'énorme difficultés selon nos informations à dédouaner leurs produits. Toute chose qui pouvait aussi expliquer le fait que les camions duraient au niveau des douanes.



Kassoum THERA







En visite au bureau des produits pétroliers :



Le ministre Moussa Alassane Diallo exige l’approvisionnement total des stations sans délai





Le Ministre de l'Industrie et du Commerce a effectué le lundi 24 Novembre 2025, une visite de terrain au Bureau du pétrole des douanes, accompagné du Directeur général en charge du commerce, des secrétaires généraux des principaux groupements pétroliers, de son cabinet ainsi que du Directeur du CECOGEC.





Accueilli par le Directeur Général des Douanes, l'Inspecteur Général Amadou Konaté, le Ministre a eu un entretien fructueux avec les équipes du bureau des produits pétroliers avec pour objectif de faire le point du protocole signé entre le Gouvernement et les groupements pétroliers le Vendredi 21 Novembre 2025.





Prenant la parole, l'Inspecteur général a salué un partenariat public-privé qui produit des résultats concrets, rappelant que le protocole récemment signé est désormais pleinement en exécution. En effet, les Douanes ont confirmé une progression spectaculaire : 117,3 millions de litres de produits pétroliers enregistrés au mois de novembre, contre 53 millions en septembre et 78 millions en octobre. Les convois sécurisés ont également augmenté, passant de 2 en septembre à 10 en novembre, un progrès rendu possible grâce au travail acharné de nos vaillantes FAMA, chaleureusement remerciées par les autorités. S'exprimant avec fermeté, le Ministre a rappelé que le Mali traverse «une période de perturbation de l'approvisionnement en hydrocarbures mais que la réponse doit être collective, coordonnée et immédiate». Il a salué la présence des deux représentants des groupements pétroliers, dont la contribution scientifique et opérationnelle demeure essentielle. Il a également tenu à rendre hommage aux chauffeurs, véritables soldats de la chaîne d'approvisionnement. Le Ministre a réaffirmé l'objectif suite à la signature du protocole d'accord: "mettre fin aux files d'attente et garantir la disponibilité du carburant partout". Les chiffres parlent d'eux-mêmes : depuis la signature du protocole le vendredi dernier , 110 camions sont sortis sur 124 enregistrés en moins de 24 heures, toute chose qui prouve son efficacité.



Faisant une visite de terrain au parking des camions citernes, il a fixé une exigence claire : sans délai, toutes les stations du pays doivent être approvisionnées, afin de garantir une offre largement supérieure à la demande et assurer un retour complet à la normale.



