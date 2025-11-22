Intelligence artificielle : Ewaati, la startup malienne, impressionne l’Afrique - abamako.com

La startup malienne Ewaati vient de décrocher la 4e place au AI Rising Star Awards 2025, un prestigieux concours continental qui distingue les jeunes entreprises les plus innovantes dans le domaine de l'intelligence artificielle.



L'événement, tenu à Lagos, a réuni les acteurs majeurs de la tech africaine et mondiale, mettant en lumière les innovations qui transforment le quotidien des populations.





Parmi les initiatives, la solution eCare, développée par Ewaati, a particulièrement retenu l'attention du jury. Cette plateforme permet aux patients d'identifier, en quelques clics, les médicaments disponibles dans les pharmacies les plus proches, réduisant ainsi de plus de 70 % le temps de recherche. En outre, elle accompagne les officines dans leur digitalisation, renforçant la traçabilité et la fiabilité de la chaîne pharmaceutique.



Le jury a salué l'impact social de cette innovation, son potentiel d'expansion régionale ainsi que la capacité de la startup à structurer un écosystème pharmaceutique moderne, accessible et transparent. Une reconnaissance qui confirme l'importance croissante des solutions numériques dans la résolution des défis de santé publique en Afrique de l'Ouest.



Basée à Bamako, Ewaati a vu le jour en 2020 sous l'impulsion de son cofondateur et CEO, Fousseyni Dembélé. Dès ses débuts, la startup a inscrit au cœur de son ADN une ambition claire : mettre l'intelligence artificielle au service des besoins sociaux prioritaires, notamment en matière de santé, de sécurité et de gestion des données.



En quatre années, elle a bâti un portefeuille de solutions innovantes parmi lesquelles eFace, outil de reconnaissance faciale destiné aux entreprises et administrations, eMoment, plateforme automatisée de diffusion de contenus photographiques, et eCare, aujourd'hui saluée au niveau continental.



Présente au Mali, en Côte d'Ivoire et au Nigeria, Ewaati ambitionne d'étendre ses activités à la Guinée et au Bénin d'ici 2026, toujours dans une dynamique inclusive et durable.





Après la réception du prix, Fousseyni Dembélé n'a pas caché sa fierté : "Arriver 4e dans un concours continental de ce niveau prouve que le Mali n'a rien à envier à personne. Notre pays a des talents, une vision et une capacité d'innovation qui méritent d'être mis en lumière. Cette distinction confirme que les solutions que nous développons avec Ewaati en santé, en sécurité et dans la data répondent à des besoins réels sur le terrain. Ce prix renforce notre conviction que nous pouvons transformer des problématiques africaines en opportunités technologiques".



Selon lui, le Mali a sa place dans l'IA africaine, en affirmant que cette distinction montre que lorsque "nous travaillons avec sérieux, méthode et vision, nous pouvons créer des solutions qui transforment la vie des citoyens, peu importe la taille de notre marché ou nos ressources".



Par ailleurs, il a promis que cette reconnaissance est une source de motivation d'engagement pour Ewaati qui continuera d'innover, de bâtir, et d'inspirer. "Nos solutions eCare, eFace, eMoment montrent déjà que la technologie malienne peut répondre à des besoins réels, dans plusieurs secteurs et contribuer concrètement au développement du pays. Un grand merci à tous nos partenaires, à nos équipes, et à tous ceux qui croient en l'excellence malienne", a conclu le startuper malien.



